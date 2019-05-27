​26 мая Ярославский бизнес-инкубатор отметил свой десятилетний юбилей. За это время льготная аренда офисов, являющаяся основной услугой организации, стала хорошей мерой поддержки для начинающих предпринимателей. Ярославский бизнес-инкубатор не раз получал отраслевые награды и входил в десятку лучших в России.



– За эти годы сменились поколения резидентов, формы работы с ними, но неизменным остается готовность сотрудников бизнес-инкубатора помочь предпринимателям-дебютантам вырастить успешный бизнес, – отметила директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – На данный момент резидентами бизнес-инкубатора являются 45 компаний. А всего за 10 лет в нем размещалось более 200 резидентов, которые создали 744 рабочих места. 80 процентов из этих проектов продолжают работать.



За 2018 год общий объем налоговых отчислений резидентов бизнес-инкубатора увеличился на треть в сравнении с 2017 годом и составил более 10 миллионов рублей. А за весь период функционирования бизнес-инкубатора его резиденты заплатили 66 миллионов рублей налогов в бюджеты различных уровней. Среди наиболее успешных выпускников инкубатора – компании «Мастерская братьев Широгоровых», «Тигридо» и «Тендерленд», которые добились признания на российском и зарубежном рынке.



В настоящее время бизнес-инкубатор является частью Корпорации развития малого и среднего предпринимательства, которая комплексно занимается поддержкой бизнеса. Учреждение помогает развиваться не только начинающим, но и действующим предпринимателям в различных сферах.



Кроме Ярославского бизнес-инкубатора в структуре Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства также работают ее подразделения: тутаевский промышленный парк «Мастер», Региональный центр инжиниринга, Центр поддержки предпринимательства, Региональный центр компетенций по «доращиванию» предприятий и Центр развития поставщиков. Форматы поддержки предпринимателей, предоставляемой на базе корпорации, постоянно расширяются. В настоящее время идет процесс создания Центра компетенций по повышению производительности труда.



Корпорация входит в состав инвестиционного блока Правительства Ярославской области и является подведомственным учреждением регионального департамента инвестиций и промышленности.