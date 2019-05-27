​Ярославская команда успешно выступила в финале VII национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», проходившего в Казани. По итогам соревнований ярославцы завоевали золотую, две серебряные и две бронзовые медали.



– Успешное выступление ярославцев на различных этапах чемпионата «Молодые профессионалы» становится хорошей традицией, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Значимый результат, который показали ребята в финале чемпионата, подтверждает не только статус их знаний, но и высокий уровень развития системы профобразования в нашем регионе, где идет активное развитие производства в самых разных сферах. Участие и победа в чемпионате по стандартам лучших мировых практик – это инвестиции в экономику области и всей страны, потому что дают возможности для роста высококвалифицированных специалистов.



На соревнованиях ярославская сборная выступала по девяти компетенциям. Первое место в компетенции «Дошкольное воспитание» заняла Вероника Базанова, студентка Ярославского педагогического колледжа.



Серебро в компетенции «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» завоевала Полина Лагерева из Ярославского градостроительного колледжа, а в «Электронике – юниоры» – воспитанник Ярославского центра детско-юношеского технического творчества Михаил Лях. Бронза в компетенции «Охрана труда» – у студентки Ярославского промышленно-экономического колледжа имени Н.П. Пастухова Полины Левковой, в «Сварочных технологиях – юниоры» – у Владимира Кочнева из Ярославского профессионального колледжа №21.