​6 – 8 июня делегация Ярославской области во главе с губернатором Дмитрием Мироновым примет участие в XXIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). На стенде региона будет презентован его промышленный и инвестиционный потенциал. На ПМЭФ приедут представители ведущих промышленных предприятий области: это Ярославский технический углерод имени В.Ю. Орлова, «Русские краски», «Славнефть-ЯНОС», «ОДК-Сатурн», ПСЦ «Электроника», «Компания Дизель» и другие.



Основная тема форума этого года – «Формируя повестку устойчивого развития» – посвящена вопросам состояния и перспектив устойчивого развития глобальной экономики. Ожидается участие представительных делегаций Китая, США, Франции, Германии, Великобритании, Японии и др. Страной – гостем форума станет Китай, делегацию которого возглавит лично председатель КНР Си Цзиньпин. В рамках деловой программы Правительства региона на ПМЭФ планируются деловые встречи губернатора с руководством ведущих мировых компаний, а также подписание значимых для региона соглашений.



– Один из акцентов в нашей работе будет сделан на развитии международного сотрудничества, – отметила директор департамента промышленности и инвестиций Ярославской области Галина Пенягина. – На ярославском стенде состоятся встречи с делегациями нескольких стран, в том числе Чехии, Индии, Италии, Китая. В совместных планах – организация бизнес-миссии индийских компаний в Ярославль и реализация совместных проектов в сфере образования, развитие сотрудничества с китайской компанией Вейчай.



По итогам соглашений, подписанных на Петербургском международном экономическом форуме 2018 года, в Ярославской области в стадии реализации находится ряд инвестиционных проектов.



В частности, компанией «Тензор» на месте демонтированной гостиницы «Чайка» в Ярославле ведется строительство инновационного IТ-центра, а также спорткомплекса, ресторана, рекреационной парковой зоны, детского сада. Проведены инженерные и археологические изыскания, гидрогеологическая оценка местности, санитарная рубка насаждений. Инвестиции в проект составят 3 миллиарда рублей. В результате его реализации будет создано около трех тысяч новых рабочих мест. Реализовать этот масштабный проект компании помогает Корпорация развития Ярославской области. Для всех этапов работ сформирована дорожная карта. Корпорация также оказывает содействие и консультационную помощь в получении согласований планируемого строительства.



В рамках соглашений подобраны земельные участки в Тутаеве для размещения производства электростанций «Компании Дизель», а также нового завода компании «ПСМ» по выпуску дизель-генераторов свыше 600 кВт. В сегменте производства дизель-генераторов большой мощности российское производство почти не представлено. Завод компании «ПСМ» станет также первым российским производителем, проводящим все операции – от разработки и сборки до пакетирования и испытаний. В настоящее время завершается процесс оформления прав на земельный участок, параллельно ведется деятельность по заключению договора на проектирование и изыскательские работы. В результате реализации проекта планируется создание порядка 200 рабочих мест.



В рамках соглашения АО «Концерн «Вега» и ПАО «МРСК Центра» до конца 2019 года планируется реализовать на территории Ярославской области инвестиционный проект по производству интеллектуальных приборов учета электроэнергии нового поколения. В качестве индустриального партнера проекта выступает АО «Рыбинский завод приборостроения». Предприятие обладает необходимыми производственно-технологическими компетенциями для выпуска инновационной продукции. В настоящее время изготовлены и отправлены на испытания в ПАО «МРСК Центра» опытные образцы приборов учета. По результатам испытаний проводится доработка технологии производства, после чего пробные образцы будут повторно направлены на тестирование.



Справка



Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006-го проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. ПМЭФ прошлого года собрал более 17 тысяч участников из 143 стран. В их числе были более 200 руководителей крупных иностранных компаний и 700 руководителей российских компаний.



С 2016 года ПМЭФ дает регионам России уникальную возможность продемонстрировать гостям и участникам форума свой инвестиционный потенциал и реализуемые проекты, а российским и зарубежным компаниям позволяет представить новейшие технологии, продукты и решения в рамках выставки «SPIEF Investment – Business Expo».