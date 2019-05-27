​27 мая в школах региона начался основной период сдачи единого государственного экзамена. Сегодня выпускники сдавали географию и литературу.



– Первый день экзаменов прошел без сбоев и нарушений, – отметила директор областного департамента образования Ирина Лобода. – Мы приложили все усилия, чтобы ярославские участники ЕГЭ смогли спокойно выполнить экзаменационные задания. В этом году в Ярославской области, как и еще в семи регионах страны, используется технология передачи экзаменационных материалов по сети Интернет.



Сегодня в регионе для сдачи ЕГЭ открылись восемь пунктов проведения экзаменов, были задействованы 26 общественных наблюдателей. Географию решили сдавать 160 человек, литературу – 507.



Экзаменационная работа по географии состоит из двух частей, включающих в себя 34 задания. На ее выполнение отводилось 3 часа (180 минут). На экзамене по литературе было предложено 17 заданий, 12 из которых требовали коротких ответов и 5 – развернутых. Выполнить работу было необходимо за 3 часа 55 минут (235 минут).



Результаты единого госэкзамена по обоим предметам участники узнают не позднее 11 июня.



Как и в прошлом году, во всех пунктах проведения экзаменов печать экзаменационных материалов для участников ЕГЭ будет проводиться в аудиториях, а сканирование работ – в штабе пунктов после завершения экзамена.