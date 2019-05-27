​В Правительстве области обсудили ход реализации областной адресной инвестиционной программы. В нее включено 17 объектов образования, здравоохранения, спорта и культуры.



– Впервые за долгие годы на территории региона будет построено такое количество объектов, – рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Неженец. – На реализацию проектов в 2019 году предусмотрена серьезная сумма – 2,3 миллиарда рублей. Это, для сравнения, в четыре раза больше, чем в 2016 году. Нам удалось получить поддержку федерального бюджета в рамках различных ведомственных программ, которые являются частью национальных проектов. Перед подрядчиками мы ставим две главные задачи: вовремя и качественно выполнить свою работу.



Самый большой блок проектов – в сфере образования. Это возведение дошкольных учреждений в Ярославле, Рыбинске, в Ярославском районе и Пошехонье, а также школы в Рыбинске. Сейчас на всех объектах ведутся строительно-монтажные работы. Кроме того, в 2019 году начнется строительство школы в Ярославле.



Еще два крупных проекта начнут реализовываться в отрасли здравоохранения: это возведение нового хирургического корпуса онкобольницы и детской поликлиники во Фрунзенском районе Ярославля.



В планах адресной инвестпрограммы также два спортивных объекта. Первый – стадион «Славнефть», где предусмотрен комплекс мероприятий, связанных с повышением эффективности использования тренировочной площадки. А в Ростове началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном.



По культурному направлению запланировано строительство клуба в селе Рождествено Некрасовского района. По этому проекту получены положительные заключения экспертизы.