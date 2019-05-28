​В рамках проекта «Здоровые будущие педагоги – здоровые школьники» с сентября 2018-го по март 2019 года обследованы почти две тысячи студентов Ярославского государственного педагогического университета. Такие цифры были озвучены на совместном заседании комиссий региональной Общественной палаты по здравоохранению и здоровому образу жизни и по образованию и науке. Мероприятие прошло с участием представителей департамента здравоохранения и фармации, руководителей вузов, сотрудников органов власти.



– Почти две тысячи обследованных – это хороший результат, – отметил заместитель председателя Правительства области Игорь Селезнев. – Мне хотелось бы призвать руководителей других высших школ региона присоединиться к проекту по обследованию студентов. Молодежь – это тот базис, на котором будет стоять наша страна. Вырастить здоровое поколение – это стратегическая задача для всех нас.



Результаты обследований показали, что студенты в основном здоровые молодые люди, но у многих имеются факторы риска, способные стать причинами развития сердечно-сосудистых, бронхолегочных заболеваний, сахарного диабета.



– Основная цель проекта – проинформировать студентов о том, как сохранить здоровье, мотивировать их к ведению здорового образа жизни, – отметила председатель комиссии по здравоохранению, главный терапевт области Мария Можейко. – Важно, что в дальнейшем они смогут транслировать эти знания в своей педагогической деятельности. Каждого участника проекта проконсультировал врач-терапевт, и для каждого была составлена индивидуальная оздоровительная программа.



Ректор ЯГПУ имени К.Д. Ушинского Михаил Груздев отметил, что информация, полученная в результате реализации проекта, будет использована на занятиях со студентами в рамках различных курсов и для обучения школьников культуре безопасного поведения.



Ректор Академии МУБиНТ Валерий Иванов предложил использовать для формирования имиджа успешного человека, ведущего здоровый образ жизни, современные информационные технологии, гаджеты и приложения, популярные у молодежи. Коллеги его поддержали. Представители вузов также рассказали о профилактической и информационной работе, проводимой среди студентов, а также о роли спортивных мероприятий в борьбе с вредными привычками.



– Я желаю ректорам других вузов принять эстафетную палочку и, используя опыт педагогического университета, реализовать проект по обследованию студентов, тем самым продолжив работу по повышению качества здоровья молодежи, – подчеркнул председатель Общественной палаты Сергей Березкин. – Наша задача – заставить молодых людей задуматься о том, что здоровье можно и нужно не только сохранять, но и улучшать. Это будет залогом процветания будущих поколений.



Представители студенчества поделились информацией о новом тренде – профилактическом добровольчестве по принципу «равный – равному». Подобная деятельность позволит увеличить охват целевой аудитории без дополнительного финансирования и обеспечить вовлечение самых широких групп населения.