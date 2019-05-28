​Подведены итоги первого месяца работы Рыбинской станции скорой медицинской помощи в новых условиях. С 22 апреля все бригады подразделения №2 были переведены на центральную подстанцию, а в отделении на улице Волочаевской оставались только фельдшеры по приему вызовов.



– Уже видны положительные изменения, – отметил заместитель директора регионального департамента здравоохранения и фармации Сергей Давлетов. – За счет исключения лишнего звена при обработке вызова скорая стала быстрее прибывать к пациентам. Старшему диспетчеру смены легче контролировать ситуацию, поскольку он видит все бригады и может распределить нагрузку равномерно. Сейчас по всей стране в системе здравоохранения идет централизация экстренных служб. В некоторых областях централизована вся медицинская помощь. Это необходимо для того, чтобы решение принималось быстро и на вызов мгновенно направлялась именно та бригада, которая необходима.



Как отметила главный внештатный специалист департамента по скорой медицинской помощи Людмила Кукушкина, благодаря тому, что бригады отделения №2 и центральной подстанции теперь работают в одинаковых условиях, при передаче смен не теряется драгоценное время. Кроме того, нагрузка на специалистов стала более равномерной.



Результаты мониторинга будут учтены при принятии окончательного решения о судьбе подразделения №2. Его примет комиссия, в составе которой представители органов власти муниципального и регионального уровней, медицинского совета, профсоюзов.