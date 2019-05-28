​Дом доходный Крашенинниковых – А.А. Седова в Рыбинске, расположенный на улице Крестовой, 23/1, включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве памятника местного значения.



– Здание было выстроено купцами Крашенинниковыми во второй четверти XIX века как доходный дом и оформило северный угол исторического квартала №8, сформированного по регулярному плану, – рассказал директор регионального департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. – Объект представляет собой подлинное свидетельство путей развития архитектуры Рыбинска, стилевых исканий начала ХХ века, является образцом стиля модерн в рыбинской архитектуре.



В 1850-е годы к зданию была сделана пристройка, что отражено на планах города этого периода. Наиболее значительные изменения произошли в 1914 году, когда дом был надстроен третьим этажом, а фасады получили новое оформление в стиле модерн по проекту архитектора А.А. Медведева. В этой связи значительно повысилась градостроительная роль объекта, составившего с расположенными в пределах видимости зданиями – стилевыми доминантами и вертикальными акцентами своеобразную архитектурную среду в стиле модерн. В этот период дом принадлежал крестьянину Артемию Седову.