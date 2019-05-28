|На Геопортале Ярославской области (gis76.ru) создана вкладка «Национальные проекты», в которой размещена информация об объектах, которые будут созданы или реконструированы в рамках национальных проектов.
– Эта работа проведена с целью исполнения указа Президента страны Владимира Путина, – отметила заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – На электронной карте региона есть сведения о планах по ремонту и благоустройству общественных и дворовых территорий, о строящихся учреждениях образования, культуры и спорта, об участках автомобильных дорог, на которых будет приведено в порядок покрытие проезжей части, установлены светофоры. Также отражена информация об объектах, которые в рамках нацпроектов будут оснащены оборудованием.
Кроме этого, на Геопортале опубликованы данные об организации профессионального обучения лиц предпенсионного возраста, о проведении диспансеризации пожилых граждан и о приобретении автотранспорта для доставки в медицинские организации людей старше 65 лет, проживающих в сельской местности.
Общедоступной для жителей Ярославской области стала и информация о мероприятиях по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. На Геопортале отражены адреса объектов, сроки расселения, объемы запланированных на эти цели средств.
В случае изменений информация на Геопортале Ярославской области будет актуализирована в реальном режиме времени.
Справка
Геопортал Ярославской области активно используется ведомствами региона. На ресурсе размещено более полутора миллионов картографических объектов, около 3 тысяч тематических слоев, как публичных, так и для служебного пользования. В том числе это аптеки и медицинские учреждения, школы и детские сады, инвестиционные площадки, предоставляемые земельные участки, схема территориального планирования, избирательные участки, зоны покрытия сотовой связью 2G/3G/4G и многое другое.
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вчера, 14:15
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