​В Казанском кремле прошел II всероссийский фестиваль с международным участием «Архитектурное наследие». Мероприятие организовано Союзом архитекторов России при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Республики Татарстан.



В этом году темой фестиваля стал «Исторический город: перезагрузка пространства». Ярославская область представила проекты сохранения, регенерации и благоустройства территорий центральной части Ростова Великого.



– Федеральными коллегами неоднократно высоко отмечалась комплексная работа по регенерации исторической среды в центрах Ярославля и Рыбинска, – рассказал советник губернатора – главный архитектор региона Михаил Кудряшов. – В малых городах области в этом и следующем году реализуют проекты – победители Всероссийского конкурса по благоустройству малых городов и исторических поселений, проводившегося по поручению Президента России. Все это позволяет надеяться на сохранение историко-культурного ландшафта региона.



Президент Союза архитекторов России Николай Шумаков отметил, что всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие» в этом году демонстрирует высокие результаты и возросший интерес общественности к мероприятиям подобного рода.



– Мы занялись огромной сложной проблемой, которая существует в России, – сохранения, реставрации, реконструкции объектов архитектуры, – подчеркнул он. – В этом году фестиваль проходит с небывалым размахом: за два дня его посетили 20 тысяч человек. Собрались представители 49 регионов. Для участия в деловой программе приехали 75 спикеров, а в выставочной программе участвуют 15 регионов и 21 университет со всей России вплоть до Сахалина. На этом фестивале мы показали всем, и себе в первую очередь, как нужно относиться к памятникам архитектуры, чтобы сохранить свою историю.



В течение трех дней в Манеже и Эрмитаже Казанского кремля проходила деловая программа, в которой приняли участие спикеры из России, Белоруссии, Франции, Италии, Испании и Нидерландов.



– Участие региона в мероприятиях такого уровня – это один из способов качественного взаимодействия с коллегами внутри профессионального сообщества, – отметил Михаил Кудряшов. – Сегодня одна из актуальных задач – создать комфортную среду для жизни человека, сохранив при этом культурное наследие предков, вписав его в современный ритм жизни без потери архитектурно-художественного облика. Архитектура настоящего и современное развитие должны учитывать самобытность и уникальность нашей культуры, сохраняя традиции наших предков, их ценности, душу.