​В селе Кукобой Первомайского района до конца июня будет проложено более километра новых водопроводных труб.



– Это позволит обеспечить качественной питьевой водой около тысячи местных жителей, школу, детский сад и Дом культуры, – рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Неженец. – Работа по повышению качества водоснабжения продолжается. В рамках федеральных программ «Чистая вода», «Оздоровление Волги» и нацпроекта «Экология» в регионе запланированы мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации централизованных систем водоснабжения. Повышение качества питьевой воды – одна из основных задач новой экологической политики, разработанной по инициативе губернатора Дмитрия Миронова.



Пока новая система не введена в строй, плата за воду с населения Кукобоя, пользующегося старым источником водоснабжения, не взимается.



– В ближайшее время нам будет передана в пользование скважина бывшего маслозавода. Она и станет источником для нового водопровода, – рассказал исполнительный директор ГП ЯО «Северный водоканал» Валерий Шмаков. – Наши специалисты уже отобрали пробы воды. Согласно протоколу исследований, ее качество соответствует всем нормам питьевой.



При прокладке водопровода будет сделано два прокола с помощью машины горизонтально направленного бурения – один под дорогой, второй через реку Ухтому. Завершить работы планируют до конца июня.