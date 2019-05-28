​В 2019 году в рамках губернаторской программы «Решаем вместе!» на комплексное благоустройство дворовых территорий в Тутаевском районе предусмотрено более 19 миллионов рублей. Средства позволят улучшить условия проживания порядка полутора тысяч человек в Тутаеве, в поселках Фоминское и Константиновский.



– В Константиновском будут приведены в порядок три дворовые территории, в Фоминском – две. В Тутаеве благоустройство коснется трех дворов на улицах Дементьева, Панина и Моторостроителей, – сообщил руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин. – В частности, большой объем работ предстоит во дворе трех многоэтажек на улице Моторостроителей. Здесь уже сняли старый слой асфальта, подрядчик приступил к установке бордюров. Кроме замены асфальтового покрытия проездов и разъездных карманов, будут отремонтированы тротуары, установлены 23 уличных светильника, новые лавочки и урны. Более 300 человек проголосовали за реализацию данного проекта на общем собрании.



В целом в Тутаевском районе в этом году по губернаторской программе планируется реализовать 35 проектов, в том числе на двух общественных территориях. По решению жителей в поселке Константиновском отремонтируют дорожный проезд и пешеходную дорожку вдоль Волжской набережной. В Тутаеве в парке отдыха будут выполнены работы по благоустройству и очистке пруда. Вокруг водоема обустроят деревянный настил, конструкцию для детского альпинизма в виде букв с названием городского поселения, а также высадят молодые деревья и кустарники.



В прошлом году за счет средств проекта «Решаем вместе!» на левом берегу Тутаева была проделана большая работа по приведению в порядок мест отдыха людей. Общественники и представители местного самоуправления строго контролировали реализацию проектов на всех этапах. На основании претензий жителей к качеству благоустройства площади Ленина контрольно-ревизионной инспекцией Ярославской области проведена проверка в части рационального использования средств субсидии на формирование современной городской среды. Нарушений не выявлено.



Справка



Губернаторская программа «Решаем вместе!» направлена на выполнение поручения Президента России Владимира Путина по созданию комфортной среды в городах и сельской местности. Она стартовала в Ярославской области в 2017 году по инициативе главы региона Дмитрия Миронова и реализуется совместно с партией «Единая Россия».