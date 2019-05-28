​Члены межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере профилактики правонарушений обсудили организацию работы, направленной на снижение количества преступлений в отношении детей и подростков.



– Бытовая преступность представляет собой социальную опасность, необходимо постоянно совершенствовать систему ее профилактики, – подчеркнул заместитель губернатора Андрей Шабалин. – На фоне показателей снижения преступлений высоким остается число противоправных действий в отношении несовершеннолетних. Данные преступления представляют повышенную опасность для социального здоровья общества. В связи с этим основные усилия органов системы профилактики должны быть сосредоточены на охране жизни и здоровья, прав и свобод несовершеннолетних, на предупреждении безнадзорности, сохранении института семьи, пропаганде здорового образа жизни. Ни один ребенок не должен остаться без внимания.



Управлением по социальной и демографической политике Правительства области создана многоуровневая система профилактики детского и семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми в целях предупреждения социального сиротства, сохранения для ребенка кровной семьи. Работают две службы детского телефона доверия с единым общероссийским номером. В прошлом году в Ярославской области на него поступило 1182 обращения. Основная проблематика – детско-родительские отношения и взаимоотношения ребенка со сверстниками.



Кроме федерального в Ярославской области действуют еще пять детских телефонов доверия: два – в системе образования на базе центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, три – на базе государственных бюджетных учреждений здравоохранения.



В регионе реализуются акции «Защитим наших детей от насилия!», «Поможем детям собраться в школу», «День правовой помощи детям». Ежегодно проводится областное родительское собрание «Ответственное родительство».



Как отметил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Ярославской области Михаил Бугрецов, принимаются меры по выработке навыков безопасного поведения у несовершеннолетних. В этих целях сотрудники территориальных органов МВД проводят в образовательных организациях лекции и беседы. В целях стабилизации оперативной обстановки на территории области в 1-м квартале 2019 года проведены оперативно-профилактические мероприятия «Подучетник», «Антитеррор», «Неформал», «Внимание! Дети!», «Розыск», «Наркопритон», общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью».



По данным департамента образования, эффективным признано и проведение социально-психологического добровольного анонимного тестирования по выявлению детей, склонных к противоправному поведению. Это позволяет на раннем этапе выявить незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ в школах и средних профессиональных учреждениях. Тестирование будет проходить единовременно по всей стране с сентября по октябрь.



В интересах несовершеннолетних в регионе действуют общественные комиссии при администрациях городских и сельских поселений, территориальные комиссии и комиссия при Правительстве области. Специалисты ежеквартально проводят профилактические рейды по проверке семей, находящихся в социально опасном положении, выявлению несовершеннолетних, потребляющих психоактивные вещества, а также продавцов, нарушающих законодательство в части продажи алкогольных напитков и табачных изделий детям и подросткам.