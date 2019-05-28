​В рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Ярославской области началась реализация программы Министерства экономического развития РФ по льготному кредитованию малого и среднего бизнеса. На инвестиционные цели можно получить от 500 тысяч до 2 миллиардов рублей на срок до 10 лет, на оборотные – от 500 тысяч до 500 миллионов рублей на срок до 3 лет. Как и прежде, установлена квота для микропредприятий – не менее 10 процентов.



– Малый и средний бизнес занимает особое место в экономике региона, и его поддержка является одним из приоритетных направлений деятельности Правительства области, – отметил заместитель председателя Правительства региона Максим Авдеев. – По объему кредитов, предоставленных малому бизнесу, наша область находится на 6-м месте в ЦФО. Мы помогаем предпринимателям привлекать федеральное финансирование и использовать областные инструменты поддержки. В данном случае бизнесмены смогут получить льготные кредиты в уполномоченных банках по ставке не более 8,5 процента годовых. При этом ставка для заемщика может быть даже ниже ключевой ставки Банка России.



В 2019 году Минэкономразвития РФ включило в программу 70 банков, в том числе 10 системно значимых с развитой филиальной сетью. Это увеличило доступ предпринимателей к программе. Ранее уполномоченных банков было 15. Также по сравнению с прошлым годом существенно расширен перечень отраслей, в которых могут работать предприниматели. Например, в программу включены инвестиционные кредиты в сфере торговли.



Кроме того, бизнесмены могут обратиться в ярославское представительство «МСП Банка», Региональную лизинговую компанию и Фонд поддержки МСП области за льготными финансовыми продуктами.



Руководители этих структур выступят на Дне предпринимателя Ярославской области, где подробнее расскажут о финансовых возможностях поддержки субъектов МСП. Программа круглого стола «Финансовые инструменты для развития бизнеса» размещена на сайте мероприятия: http://yarbusiness.ru/#programma.