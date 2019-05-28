​Начало сезона дорожных работ обсудили на заседании оперативного штаба, которое провел заместитель председателя Правительства региона Виктор Неженец. В работе приняли участие представители департамента дорожного хозяйства, областной службы заказчика, мэрии Ярославля, Тутаева, подрядных организаций.



Торги по 19 дорогам областной собственности состоялись, определены подрядчики.



– Ставим перед ними задачу не затягивать с началом работ, – подчеркнул Виктор Неженец. – Объекты национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проходили дополнительную корректировку и экспертизу проектно-сметной документации в связи с изменением законодательства. Из-за этого аукционные процедуры по ряду объектов стартовали немного позднее.



В Ярославле в рамках национального проекта запланирован ремонт девяти объектов общей протяженностью 15 километров. Завершение всех аукционов – середина июня. В Тутаеве подрядчик определен.



На совещании представители подрядных организаций представили графики реализации проектов, отчитались о наличии техники, материалов.



– Подрядные организации должны понимать, что поблажек не будет. Если они взяли эти контракты, значит, оценили свои возможности, – отметил директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев. – Внимание будет всесторонним, как с нашей стороны, так и со стороны общественности. Кроме того, контролировать процесс будет упрдор «Холмогоры». Причем специалисты выезжают на объекты и берут пробы без предупреждений.



Евгений Моисеев также сообщил, что в ближайшее время для общественников будет организована встреча с подрядчиками. Здесь можно будет обсудить все текущие вопросы, а также совместную работу в предстоящем дорожном сезоне.