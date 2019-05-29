​28 мая в Угличе прошел Всероссийский православный детский праздник – день памяти святого царевича Димитрия Угличского и Московского.



Председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко и глава Угличского муниципального района Анатолий Курицин приняли участие в Божественной литургии и крестном ходе по территории Угличского кремля.



– Такие торжества напоминают нам о духовной жизни, христианских началах. На них должны основываться все наши принципы, поступки и, конечно, воспитание детей, о чем не следует забывать, – отметил Дмитрий Степаненко. – С каждым годом Углич привлекает все больше паломников из разных регионов. Проведение здесь таких мероприятий играет большую роль. От всей души поздравляю всех вас с праздником! Счастья, мира, благополучия вам и вашим семьям!



Анатолий Курицин вручил благодарения «в признание усердных трудов на ниве милосердия, во славу святого благоверного царевича Димитрия».



Божественная литургия прошла с участием митрополита Ярославского и Ростовского Пантелеимона, митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора, епископа Переславского и Угличского Феоктиста, епископа Рыбинского и Даниловского Вениамина и епископа Городецкого и Ветлужского Августина.



Событие было отмечено перезвоном колоколов всех городских храмов.