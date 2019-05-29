​Одной из главных тем расширенного заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве области стало обеспечение безопасности детей в дни летних каникул. Участие в обсуждении вопроса приняли специалисты из всех муниципальных районов и городских округов.



– В канун летней оздоровительной кампании на первый план выходит работа по обеспечению безопасности детей вблизи недостроенных объектов, на необорудованных пляжах, на воде и на дорогах, – подчеркнула заместитель председателя комиссии, начальник управления по социальной и демографической политике Правительства региона Марина Башмашникова. – Данные полномочия есть у многих органов и ведомств, но эту работу необходимо скоординировать территориальным комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных образованиях области.



В рамках заседания проанализировано состояние подростковой преступности на территории области за 4 месяца 2019 года. Отмечено, что уровень ее снизился на 11,4 процента.



Также участники мероприятия обсудили вопрос предупреждения чрезвычайных происшествий в образовательных организациях.



– Профилактика агрессивного и противоправного поведения обучающихся по-прежнему является актуальной темой в масштабах не только Ярославской области, но и всей страны. Министерство просвещения РФ держит данный вопрос на постоянном контроле, – подчеркнула первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева.