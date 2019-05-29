​Международный турнир по художественной гимнастике «Ярославская весна» проходит в столице Золотого кольца уже в 13-й раз. Площадкой для этих престижных соревнований по традиции стал спорткомплекс «Атлант».



На протяжении четырех дней более 600 сильнейших гимнасток от 6 до 20 лет из 15 стран мира и 24 регионов России будут бороться за медали. В программе – групповые и индивидуальные выступления с обручем, мячом, булавой и лентой.



– Сегодня здесь собрались лучшие спортсменки и профессионалы высочайшего уровня – судьи международной категории из 12 стран мира, – сказал директор регионального департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный. – Уверен, что «Ярославская весна» принесет всем участницам удовольствие и подарит самое главное – опыт, ведь в спорте вершин достигает только тот, кто умеет много и упорно работать.



Не в первый раз участие в турнире принимает и делегация Кубы. Поддержать своих спортсменок приехали официальный представитель Министерства спорта страны Норберта Перес и главный тренер сборной Нелли Очоа Боррас.



– В прошлом году мы принимали участие в «Ярославской весне» только с двумя гимнастками. В этот раз приехали в составе 11 человек и постараемся хорошо показать себя как в группе, так и индивидуально, – сказала Нелли Очоа Боррас. – Нам очень нравится бывать в Ярославль, это интересно и полезно для наших спортсменок, для их подготовки к следующим соревнованиям. Российские гимнастки – одни из самых лучших, нам есть у кого учиться.



Почетными гостями церемонии открытия стали трехкратная чемпионка мира в командных выступлениях, серебряный призер чемпионата мира, чемпионка Европы в команде Дарья Кодакова, заслуженный тренер России, мастер спорта Анна Дьяченко (Шумилова) и олимпийский чемпион 2012 в Лондоне, чемпион мира и Европы Александр Дьяченко.



Справка



Международный турнир по художественной гимнастике «Ярославская весна» проходит в Ярославском регионе с 2006 года и имеет высокий статус: в официальном календаре соревнований Международной федерации гимнастики (FIG) эти соревнования стоят наряду с чемпионатом и Кубком мира. Организатором турнира является федерация художественной гимнастики Ярославля под руководством Марии Белюсовой.