​Сегодня на заседании Правительства региона, которое провел губернатор Дмитрий Миронов, подвели итоги отопительного сезона. В большинстве муниципальных образований он закончился в конце апреля, в шести районах – в начале мая.



– В целом отопительный период 2018 – 2019 годов прошел на территории области в штатном режиме, – сказал Дмитрий Миронов. – Аварий на системах жизнеобеспечения и чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. На фоне предыдущих зим значительно меньше было технологических нарушений на объектах тепло- и водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Тем не менее их все равно много. Я прошу руководителей районов и их заместителей, курирующих сферу ЖКХ, взять этот вопрос под личный контроль, как, впрочем, и подготовку жилого фонда, котельных и сетей к новому отопительному сезону.



Подготовкой к отопительному периоду 2018 – 2019 годов на территории области было охвачено 17793 многоквартирных дома, 606 котельных, порядка 40 тысяч километров сетей. Проведена замена ветхих участков, выполнен капитальный ремонт 22 котельных и 720 многоквартирных домов.



– В рамках подготовки к зиме в муниципальных образованиях специалисты ГКУ ЯО «Центр управления ЖКК ЯО» проводили диагностику сетей теплоснабжения, что позволило своевременно выявить и устранить повреждения, – сказал заместитель председателя Правительства области Виктор Неженец. – В течение всего сезона для ликвидации технологических нарушений было задействовано 394 бригады и 2300 работников, 756 единиц техники, 690 – спецоборудования, 137 дежурно-диспетчерских служб. Принятые меры позволили снизить нарушения на объектах ЖКХ и энергетики на 20,8 процента.



По региональной программе «Газификация и модернизация ЖКХ, промышленных и иных организаций ЯО» были построены три котельные: в селах Татищев Погост (Ростовский район), Купанское (городской округ Переславль-Залесский) и Мокеиха (Некоузский район). Еще две котельные возвели в рамках инвестиционных программ – в микрорайоне Ягутка Рыбинска и в Заволжском районе Ярославля.



При подготовке к осенне-зимнему периоду и получении паспортов (актов) готовности в рейтинге среди регионов Центрального управления Ростехнадзора Ярославская область заняла 1-е место.



– Уже с мая в муниципальных образованиях стартовали мероприятия по подготовке к будущей зиме, – рассказал директор департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Александр Николаев. – Необходимо провести работы на 600 котельных, заменить 21 километр водопроводных сетей, 35 километров тепловых, отремонтировать 158 километров электрических сетей, подготовить 17746 домов и 1847 объектов социальной сферы.



Перед органами местного самоуправления поставлена задача завершить подготовку всех объектов до 15 сентября.