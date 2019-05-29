​29 мая на заседании Правительства области были рассмотрены итоги работы контрактной системы за 2018 год.



– Хочу напомнить, что Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал важность грамотной организации закупок как в плане развития конкуренции и поддержки малого и среднего бизнеса, так и в плане рационального расходования средств бюджета, – сказал губернатор Дмитрий Миронов. – Год назад в регионе открылся центр конкурентной политики и мониторинга, подведомственный департаменту госзаказа. Мы создавали его главным образом для проверки актуальности, достоверности и объективности информации и документов заказчиков при обосновании начальной цены.



Как доложил директор департамента государственного заказа Ярославской области Андрей Афонин, за прошлый год общий объем закупок увеличился на 41,3 процента. При этом наблюдался значительный рост в сфере государственных закупок – на 62 процента, муниципальных закупок – на 21,3 процента. Было объявлено 29330 закупок, что на 11 процентов больше показателя 2017 года.



Экономия бюджетных средств за 2018 год по государственным закупкам составила 805 миллионов 100 тысяч рублей, по муниципальным – 842 миллиона. Наибольшей экономии достигли Ярославль, Рыбинск и Ярославский район.



Основной объем государственных закупок размещает уполномоченный орган – департамент государственного заказа. В 2018 году через него прошло 77,3 процента от общего объема на сумму 15 миллиардов 200 миллионов рублей. Это практически в два раза больше, чем годом ранее.



Закупки малого объема государственных и уже многих муниципальных заказчиков (18 районов) осуществляются в электронной форме. В электронном магазине в 2018 году опубликовано закупок на общую сумму 346 миллионов 900 тысяч рублей, общая экономия составила 23 миллиона.