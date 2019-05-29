​29 мая губернатор Дмитрий Миронов встретился с чемпионом России по боксу среди юношей Расулом Гаджиевым и его тренером Григорием Бабаяном. Спортсмен из Ярославля одержал победу на первенстве России по боксу среди юношей 13 – 14 лет в весовой категории до 80 килограммов. В соревнованиях, которые прошли в Анапе, приняли участие более 400 спортсменов со всей страны. Расул Гаджиев провел четыре боя и завоевал первое место.



– В Ярославской области богатые традиции бокса, это один из самых перспективных видов спорта у нас в регионе, – отметил Дмитрий Миронов. – Сегодня им занимаются более двух тысяч жителей области, в том числе и представительницы прекрасного пола. Открываются новые залы и новые секции. В августе прошлого года начали работу четыре специализированных боксерских зала в Рыбинске, Переславле-Залесском, Ярославле и селе Туношна, а завтра мы открываем новую школу в селе Ярославка. Конечно, многое зависит от работы тренерского состава. У нас немало талантливых ребят, которые хотят заниматься и смогут достойно представлять Ярославскую область и страну. Для них очень важен ваш успех, Расул. Вы показали всем, что даже в таком юном возрасте можно добиваться серьезных результатов.



Дмитрий Миронов вручил Расулу Гаджиеву и Григорию Бабаяну благодарности губернатора и памятные подарки и пожелал спортсмену новых побед. Также они обсудили организацию соревнований различного уровня в регионах России, развитие спортивной инфраструктуры.



Расул Гаджиев поблагодарил Правительство региона за поддержку. Осенью юный чемпион примет участие в первенстве Европы по боксу, которое будет проходить в Грузии.



Справка



Расул Гаджиев занимается боксом в муниципальном учреждении «Спортивная школа олимпийского резерва №20» города Ярославля с 2013 года, имеет первый юношеский разряд. Является неоднократным победителем первенства области, победителем Всероссийского турнира по боксу памяти Б.Н. Грекова в 2018 году и первенства РФСОО «Локомотив» в 2019 году. Член сборной команды по боксу Ярославской области с 2017 года, с 2019-го – член основной сборной России по боксу.