​В рамках акции «Я – доктор» в течение месяца студенты Ярославского государственного медицинского университета и медицинского колледжа посетили более 40 лечебных учреждений области, чтобы оценить перспективы дальнейшей работы. Будущих врачей знакомили с работой отделений, заведующими и потенциальными коллегами. Также была организована встреча с сотрудниками регионального департамента здравоохранения и фармации, главными врачами медицинских учреждений и руководителями муниципальных районов.



– Основная цель акции – помочь студентам определиться с выбором места работы, – подчеркнула заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Надежда Корзина. – Сначала мы предоставили молодым людям возможность посмотреть своими глазами на больницы и поликлиники области, а затем ответили на важные для будущих медиков вопросы. Рассказали, что у нас все молодые специалисты получают ежемесячную доплату к зарплате. Доплату получают также те врачи, которые устраиваются на дефицитные ставки с большим временем отсутствия специалиста или едут работать в село. Кроме того, меры социальной поддержки готовы предоставить выпускникам при фактическом трудоустройстве и главы районов. Выбрать для себя место работы и посмотреть полный список вакансий можно в Интернете на странице нашего департамента.



На преодоление кадрового дефицита направлена целевая программа «Улучшение кадрового обеспечения государственных медицинских организаций Ярославской области» на 2018 – 2022 годы. Для молодых специалистов в 2017 году департаментом здравоохранения организовано движение наставничества.



– Молодые врачи у нас всегда в фокусе внимания, – подчеркнула главный терапевт Ярославской области Мария Можейко. – Главные внештатные специалисты департамента здравоохранения еженедельно проводят с ними обсуждения тяжелых клинических случаев, помогают начинающим адаптироваться, правильно принять решение, оформить медицинскую документацию.



В Ярославской области обеспеченность врачами выше, чем в среднем по России, но дефицит кадров ощущают многие медицинские учреждения, преимущественно поликлиники. В настоящее время не хватает порядка 380 специалистов. Самые востребованные – это терапевты и педиатры.