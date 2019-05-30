​Порядка 180 миллионов рублей в рамках губернаторской программы «Решаем вместе!» в этом году направлено на благоустройство 20 дворовых территорий и двух парков в Ярославле. Подрядные организации уже приступили к ремонтным работам.



Руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин и первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Наталья Шетнева проинспектировали ход работ на территории у шести многоквартирных домов по проезду Доброхотова в Заволжском районе.



– В этом районе будут отремонтированы два двора – по проезду Доброхотова и у домов на пересечении улиц Кавказской и Клубной, – сообщил Евгений Чуркин. – На эти цели предусмотрено более 29 миллионов рублей. Также в районе планируется реализовать 29 проектов по направлению «Поддержка местных инициатив», в их числе – замена окон в учреждениях образования, обустройство уличного освещения, работы по опиловке старых деревьев.



Во дворе по проезду Доброхотова планируется отремонтировать асфальтовое покрытие, заменить бордюры, организовать парковки, расширить проезды, обустроить тротуары, площадки перед входами в подъезды, освещение, сделать ливневую канализацию, восстановить газон, поставить новые лавочки.



– В этом году в Ярославле в программу попали 20 дворовых территорий с охватом 120 многоквартирных домов. На 15 площадках работы уже идут, – сообщила Наталья Шетнева. – Все объекты должны быть сданы до 1 сентября. Очень важно, что работы синхронизированы с ремонтом сетей.



Контролировать качество реализации проектов городским властям помогают представители многоквартирных домов, которых жители сами выбрали на общем собрании.