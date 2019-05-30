​В клинической больнице №9 выполнена 10-тысячная эндоскопическая операция. 25 лет назад через прокол оперировали лишь единицы, а сейчас только на желчном пузыре выполняется более 500 таких вмешательств в год. Медицинская техника развивается, хирурги осваивают новые методы, и высокотехнологичная помощь становится более доступной для жителей региона.



– Цель программы «Развитие здравоохранения в Ярославской области на 2013 – 2020 годы» – обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки, – подчеркнул директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – Усовершенствование материально-технической базы медицинских учреждений, оснащение их современной техникой способствуют достижению поставленных целей.



Более 20 лет назад эндоскопическая операция длилась 4 – 5 часов, и выполнить ее в больнице могли 1 – 2 хирурга. Сейчас этим методом здесь владеют практически все специалисты, а на проведение операции требуется 30 – 40 минут.



– Спектр операций за четверть века увеличился в разы. Наши хирурги постоянно растут и учатся всему новому. Практически все операции на органах брюшной полости выполняются эндоскопически, – отметил главный врач клинической больницы №9 Станислав Белокуров. – Врачи готовы выполнить эндоскопическую операцию в любое время дня и ночи как в экстренном, так и в плановом порядке.



Чем меньше разрез, тем раньше человек может встать и вернуться к своей обычной жизни. На следующий день после эндоскопической операции пациент уже может ходить, а спустя 3 – 4 дня выписаться из больницы. Сейчас в 9-й больнице порядка 80 процентов операций на желчных путях проводится эндоскопически, и с каждым годом процент таких операций увеличивается.



– Привезли после операции, я буквально сразу пришла в сознание, девочек благодарила. На следующий день уже хожу, чувствую себя великолепно, – рассказала пациентка больницы №9 Римма Шишкина. – Все очень добрые, заботливые.