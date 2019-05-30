​30 мая в поселке Некрасовское состоялась торжественная церемония открытия наплавного автомобильного моста через реку Солоницу. Он построен благодаря личной договоренности губернатора Дмитрия Миронова с Министерством обороны.



Понтонная переправа будет связывать берега во время ремонта основного моста, что позволит минимизировать неудобства для местных жителей.



Старт движению дал заместитель губернатора Андрей Шабалин. Первой проехала колонна военной и гражданской техники.



– Этот временный мост свяжет три поселка, расположенных на левом берегу реки Солоницы, с районным центром, обеспечит оказание неотложной медицинской помощи и передвижение пожарных, школьного автобуса и личных автомобилей, – сказал Андрей Шабалин. – На правом берегу проживают более 8 тысяч человек. Благодарю жителей за терпение. Надеюсь, очень скоро мы сможем открыть после ремонта постоянный мост.



Работу по надвижке переправы провели военнослужащие 38-й отдельной железнодорожной бригады. Андрей Шабалин вручил им почетные грамоты и благодарности губернатора Ярославской области.



– В рамках проведения тактико-специальных учений в период с 23 по 30 мая осуществлены сборка, передислокация водным путем и наведение наплавного автомобильного моста общей длиной 159,7 метра, – сообщил командир 38-й отдельной железнодорожной бригады Игорь Орлов. – Данный мост состоит из трех паромов и двух береговых частей. Грузоподъемность – не менее 100 тонн, что достаточно для обеспечения проезда не только легкового, но и грузового транспорта.



Ремонт основного моста через Солоницу начался в прошлом году. Стоимость объекта – более 40 миллионов рублей. Деньги были выделены из областного и районного бюджетов.



С середины апреля объект пришлось закрыть для проведения дополнительных работ. Ближайший объезд находится в 20 километрах выше по течению, что неудобно для местных жителей. Поэтому было принято решение организовать временную переправу.



Ремонт основного моста подрядчик должен завершить до ноября 2019 года. Вопрос находится под личным контролем главы региона после обращения к нему жителей Некрасовского.