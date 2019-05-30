|С 26 по 30 мая в городах Ярославской области проходил IV международный православный детско-юношеский хоровой фестиваль «Александр Невский». В этом году он объединил более 400 участников из России, Белоруссии и Сербии. Концерты состоялись в Угличе, Переславле-Залесском, Ярославле, Рыбинске и Мышкине.
– Хоровые фестивали давно стали неотъемлемой частью культурной жизни Ярославского региона, – отметила директор департамента культуры области Марина Васильева. – На протяжении своей небольшой истории фестиваль «Александр Невский» уже сделал многое для популяризации хорового искусства, помогая сохранять традиции национальной певческой и духовной культуры и способствуя укреплению межнационального единства, развитию международных и межрегиональных проектов.
Хоровой фестиваль «Александр Невский» является частью одноименного международного православного культурно-просветительского проекта, посвященного 800-летию со дня рождения великого князя. Праздник будет отмечаться в 2021 году.
Фестиваль был организован с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, при поддержке Патриаршего совета по культуре Русской православной церкви, Правительства Российской Федерации, Министерства культуры РФ, Правительства Ярославской области и администрации Угличского муниципального района.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
16:00
19 просмотров
2019.05.30 Дмитрий Миронов: «Дорога до Бурмакина включена в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»2019.05.30 Дмитрий Миронов: «Одна из наших главных задач – обеспечение жителей региона качественной питьевой водой»2019.05.30 Дмитрий Миронов: «Бокс – один из самых перспективных видов спорта у нас в регионе»2019.05.30 Дмитрий Миронов: «В рамках национального проекта «Образование» в Переславле будет создан IT-центр для детей и молодежи»2019.05.30 В Ярославле пройдет межрегиональный форум «Социальное партнерство «Экология в ЖКХ», год 2019»