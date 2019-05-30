​С 26 по 30 мая в городах Ярославской области проходил IV международный православный детско-юношеский хоровой фестиваль «Александр Невский». В этом году он объединил более 400 участников из России, Белоруссии и Сербии. Концерты состоялись в Угличе, Переславле-Залесском, Ярославле, Рыбинске и Мышкине.



– Хоровые фестивали давно стали неотъемлемой частью культурной жизни Ярославского региона, – отметила директор департамента культуры области Марина Васильева. – На протяжении своей небольшой истории фестиваль «Александр Невский» уже сделал многое для популяризации хорового искусства, помогая сохранять традиции национальной певческой и духовной культуры и способствуя укреплению межнационального единства, развитию международных и межрегиональных проектов.



Хоровой фестиваль «Александр Невский» является частью одноименного международного православного культурно-просветительского проекта, посвященного 800-летию со дня рождения великого князя. Праздник будет отмечаться в 2021 году.



Фестиваль был организован с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, при поддержке Патриаршего совета по культуре Русской православной церкви, Правительства Российской Федерации, Министерства культуры РФ, Правительства Ярославской области и администрации Угличского муниципального района.