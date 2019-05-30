​5 июня в Ярославле в ДК имени Добрынина пройдет межрегиональный форум «Социальное партнерство «Экология в ЖКХ», год 2019». Участие в нем примут представители органов власти, Общественной палаты, некоммерческих организаций региона, а также гости из Воронежской, Рязанской, Костромской, Ростовской областей и города Москвы.



– Впервые проблемы и практики их решения в сфере экологической безопасности ЖКХ будут обсуждаться в межрегиональном формате с участием общественности именно в День эколога и Всемирный день окружающей среды, – отметил заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – Главная задача форума – дать возможность обмена опытом и максимально привлечь внимание к лучшим практикам по экологии в сфере ЖКХ, инициированным самими собственниками жилья.



В рамках форума на тридцати площадках будут представлены различные формы работы общественного контроля на территориях, которые требуют благоустройства. Также будут продемонстрированы новые проекты и программы по развитию жилищного и экологического просвещения, общественного экологического контроля.



– Кроме того, участники форума обсудят практики организации раздельного сбора отходов на территориях конкретных муниципальных образований, – добавила председатель правления ассоциации нанимателей жилья «РАНЖ» Татьяна Бородина.



Как отмечают организаторы форума, раздельный сбор отходов – концепция, которая начинает работать снизу. Сортировать мусор необходимо начиная с каждой квартиры. Такой подход требует ответственности и осознанности.



О решении этого вопроса в рамках одного из проектов расскажут представители ТСЖ, которое первым в Ярославле стало сортировать отходы в своем дворе. Также будут представлены проект «Экомобиль», который охватил Ростовскую область и теперь реализуется уже в трех районах Ярославской области, проект «Экодвор» Тутаевского района – один из лучших примеров экологического партнерства.



В программе форума – выступления представителей общественных организаций, учреждений образования, в том числе вузов и даже детских садов, а также будущих экологических «зеленых» управляющих компаний и ТСЖ. У каждого участника будет возможность отдать свой голос за наиболее интересный и приемлемый для внедрения проект. По итогам мероприятия будут определены лучшие практики.



В качестве экспертов на форуме выступят ординарный профессор кафедры местного самоуправления департамента ГМУ факультета социальных наук НИУ «Высшая школа экономики», доктор политических наук Елена Шомина и исполнительный директор ассоциации ТСЖ и ЖСК Москвы, член экспертного совета комитета Госдумы РФ по жилищной политике Евгения Юнисова.



Организатор форума – ассоциация нанимателей жилья «РАНЖ» при поддержке Фонда президентских грантов.



Более подробная информация – на сайте https://ranj76.ru/.