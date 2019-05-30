​В этом году на базе Переславского колледжа имени Александра Невского будет создан первый центр цифрового образования «IT-куб». Цели его работы: повышение общего уровня компьютерной грамотности детей и молодежи, формирование у них компетенций в сфере программирования, системного администрирования и разработки мобильных приложений.



– Инициатива будет реализована в рамках национального проекта «Образование», – сообщил губернатор Дмитрий Миронов. – Для достижения обозначенных в нем целей разработан ряд региональных проектов. Они направлены на внедрение цифровой образовательной среды, создание условий для повышения компетентности родителей в вопросах воспитания детей, развитие наставничества и профориентацию обучающихся. Также предусмотрены вовлечение детей в возрасте от 5 до 18 лет в систему дополнительного образования, создание условий для постоянного повышения профуровня педагогических работников.



Также в этом году в рамках нацпроекта «Образование» на базе рыбинского «Кванториума» будет создан первый мобильный технопарк. Благодаря этому дети, живущие в малых городах и селах региона, смогут осваивать робототехнические, аэрокосмические лазерные технологии, основы виртуальной и дополненной реальности, IT-технологии.



В следующем учебном году работа мобильного технопарка «Кванториум» будет организована в Большесельском, Угличском, Мышкинском, Тутаевском, Пошехонском муниципальных районах. К освоению дополнительных образовательных программ планируется привлечь не менее тысячи детей среднего и старшего школьного возраста.



– Кроме того, нацпроект «Образование» ориентирован на модернизацию службы психолого-педагогического консультирования родителей, – добавил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – В 2019 году будет расширена сеть, определены базовые организации в каждом муниципальном образовании. Достижение целей нацпроекта «Образование» невозможно без активного участия органов местного самоуправления и непосредственно образовательных организаций. Результаты должны быть в каждом муниципальном образовании.



Подробно реализацию нацпроекта «Образование» 30 мая обсудили на заседании коллегии областного департамента образования. Он является ответственным исполнителем семи профильных региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)», «Новые возможности для каждого».