​30 мая в поселке Ярославка открылась школа бокса. Об этом накануне во время встречи с чемпионом России по боксу среди юношей Расулом Гаджиевым и его тренером Григорием Бабаяном сообщил губернатор Дмитрий Миронов.



– В Ярославской области богатые традиции бокса, это один из самых перспективных видов спорта у нас в регионе, – отметил Дмитрий Миронов. – Сегодня им занимаются более двух тысяч жителей области, в том числе и представительницы прекрасного пола. Открываются новые залы и новые секции. В августе прошлого года начали работу четыре специализированных боксерских зала в Рыбинске, Переславле-Залесском, региональном центре и селе Туношна, а завтра мы открываем новую школу в Ярославском районе.



Ремонт помещений школы, которая создана при местном Доме культуры, проведен ЯРОО «Федерация бокса Ярославской области» и администрацией Кузнечихинского сельского поселения. Приобретено необходимое для занятий специальное оборудование.



– Создание еще одной школы бокса в Ярославском районе – это результат совместной плодотворной работы администрации муниципального образования с федерацией бокса Ярославской области, – отметил заместитель председателя Правительства области, вице-президент ЯРОО «Федерация бокса Ярославской области» Валерий Холодов. – Активное сотрудничество Ярославского района с федерацией бокса началось в прошлом году. Будем дальше развивать этот вид спорта: поддерживать молодых спортсменов, готовить новые тренерские кадры, открывать школы.



Как сообщил глава Ярославского МР Николай Золотников, в дальнейшем планируется создать на базе физкультурно-оздоровительного комплекса в Туношне центр единоборств, а 24 августа в районе пройдет фестиваль единоборств, на который приглашен трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин.