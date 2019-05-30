​30 мая состоялось торжественное открытие новой повысительной насосной станции в деревне Пазушино Ярославского района.



– Одна из наших главных задач – обеспечение жителей региона качественной питьевой водой. Эта работа ведется в рамках новой экологической политики, и открытие насосной станции в Пазушине – очередной шаг к достижению поставленной цели, – сказал губернатор Дмитрий Миронов. – Важно, чтобы в каждом населенном пункте вода в кранах соответствовала всем санитарным и гигиеническим нормам. И мы этого добьемся.



Повысительная насосная станция станет ключевым элементом в транспортировке воды в населенные пункты Кузнечихинского сельского поселения, в частности в поселок Ярославка. До настоящего времени его водоснабжение осуществлялось из двух скважин ОАО «ЖКХ «Заволжье». При этом в пробах неоднократно было зафиксировано повышенное содержание железа, мутность, цветность, обусловленные местной геологией. Для обеспечения надлежащего качества водоснабжения было принято решение подключить поселок к сетям АО «Ярославльводоканал».



– Сегодня мы открыли социально значимый для района объект, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Валерий Холодов. – Создание условий для устойчивого развития сельских территорий является одной из важнейших стратегических целей региональной политики.



Стоимость реализации проекта составила 3,8 миллиона рублей. Благодаря новой станции чистую воду получат школа, детский сад, Дом культуры, котельная, молокозавод, 18 многоквартирных и 35 частных домов.