​30 мая губернатор Дмитрий Миронов провел личный прием граждан. К нему обратились несколько жителей региона с просьбами оказать содействие в решении ряда проблем по различным направлениям: ремонту дорог, благоустройству, завершению объекта долевого строительства и другим.



Валентина Белова из села Туношна Ярославского муниципального района попросила помощи в создании мемориала, посвященного героям Великой Отечественной войны. В настоящее время на территории района есть памятник погибшим воинам, который находится в аварийном состоянии.



– Безусловно, этот вопрос надо решить, – сказал Дмитрий Миронов. – В следующем году мы отмечаем 75-летие Великой Победы, и мемориальный комплекс стал бы хорошим вкладом в дело сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодежи. Очень рад, что такая инициатива исходит от самих жителей.



Как пояснил на встрече директор департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Валерий Николаев, проект мемориала, разработанный с учетом мнения жителей Туношны, уже включен в программу бюджетирования «Решаем вместе!». Он включает создание Аллеи Героев и обустройство зеленой зоны. Сметная стоимость – около 4,5 миллиона рублей. Средства будут выделены из федерального, регионального и местного бюджетов.



Валентина Белова поблагодарила губернатора за уже выполненное в рамках программы «Решаем вместе!» благоустройство парка «Солнечный».



– Наше село преобразилось, – сказал она. – Никто не верил, что возможно сделать парк. Надеемся на вашу помощь и в дальнейшей реализации программы. Этот мемориал – неотъемлемая часть нашей парковой территории.



В рамках программы «Решаем вместе!» выполнен ряд работ в театре Ростова, однако требуется продолжение ремонта. О плачевном состоянии зрительного зала губернатору сообщил директор учреждения Дмитрий Лопатин.



– Зал сильно обветшал. В нем есть подтеки, сколы, трещины, пол местами сгнивший, на сцене – обычный линолеум вместо необходимого специального покрытия, – рассказал он. – В прошлом году нам удалось вступить в программу «Решаем вместе!» и сделать ремонт крыши над зрительным залом. И вот сейчас красивый потолок с акустическими панелями диссонирует с существующей атмосферой.



Директор попросил главу региона оказать содействие в организации капитального ремонта зрительного зала Дома культуры и взять на контроль ход выполнения работ. Театр – единственное культурно-досуговое учреждение в Ростове. В зрительном зале проводятся все крупные праздники и мероприятия, ведется обучение детей в творческих коллективах.



– Я с вами согласен: необходимо довести ремонт до логического завершения, чтобы театр мог использоваться для проведения общественно значимых мероприятий без угрозы для безопасности людей, – сказал Дмитрий Миронов. – Проект мы реализуем.



Пенсионерка Валентина Чирикова обозначила необходимость ремонта дороги Туношна – Бурмакино, а также участка окружной трассы от воинской части до станции Лютово. Она отметила, что работы по восстановлению здесь не проводились более 30 лет, с момента строительства.



Губернатор пояснил, что дорога до Бурмакина включена в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году будет отремонтирован участок длиной около 5,5 километра. Уже заключен контракт с подрядчиком, скоро он приступит к работам и должен завершить проект к середине августа. В плане на следующий год – продолжение ремонта на участке еще около 7 километров.



Окружная дорога, по словам директора областного департамента дорожного хозяйства Евгения Моисеева, не входит в опорную сеть региона и не попала в нацпроект. Однако в связи с высокой значимостью объекта в рамках областной программы будет выполнен его частичный ремонт картами.