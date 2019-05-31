​В 2019 году органы службы занятости области планируют трудоустроить не менее 2232 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. К заработной плате каждого из них будет добавлена поддержка из бюджета в размере 1500 рублей за месяц работы.



– Приоритетным правом при временном трудоустройстве пользуются подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации: состоящие на различных формах учета, из малообеспеченных, многодетных семей, семей безработных граждан, – рассказала директор департамента государственной службы занятости населения области Лаура Зудина. – Работая, ребята приобретают профессиональные навыки, адаптируются на рынке труда.



Подростки занимаются благоустройством территорий, в том числе воинских захоронений, уборкой производственных и служебных помещений, выполняют мелкий косметический ремонт школьных помещений, восстанавливают книги в библиотеках. Также среди предложений службы занятости – работа курьерами, делопроизводство, оформление экспозиций, заготовка кормов для животных и оказание помощи в организации и проведении массовых культурно-досуговых мероприятий.



Получить информацию об имеющихся в Ярославской области вакансиях для граждан от 14 до 18 лет можно в центрах занятости населения по месту жительства (http://www.yarregion.ru/depts/dgszn/tmpPages/org.aspx).