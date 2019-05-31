​В Ярославле на международном форуме «Креативные индустрии», который прошел в рамках Дня предпринимателя области, были представлены основные тенденции развития изделий народных художественных промыслов и ремесел.



На сегодняшний день в этой сфере в регионе работают 35 организаций, 13 центров и домов НХП, 14 общественных организаций, 56 индивидуальных мастеров, 48 образовательных учреждений.



– Для региона крайне важна качественная сувенирная продукция местного производства. Это положительно сказывается на развитии как туристического сервиса, так и малого предпринимательства, – отметила директор департамента туризма региона Юлия Рыбакова. – Работы мастеров народных художественных промыслов являются теми уникальными сувенирами, которые гости города готовы забирать с собой. Ярославская область на всю страну славится ростовской финифтью, ярославской эмалью и угличскими часами.



В числе стратегических направлений поддержки развития народных художественных помыслов – совершенствование инфраструктуры: создание ремесленных магазинов, ремесленно-дизайнерских производств в непосредственной близости от городских достопримечательностей. Также предусмотрена работа по повышению качества продукции и прибыльности ремесленного бизнеса, формированию ремесленно-туристических кластеров.