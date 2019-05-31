​30 мая в рамках Дня предпринимателя Ярославской области прошел круглый стол «Выход на удаленные рынки – практическое руководство». Представителям малого и среднего бизнеса рассказали об инструментах и практических кейсах, необходимых для работы в странах Африки, Америки и Азии. Сейчас там ярославская продукция представлена единично, тогда как в страны ближнего зарубежья и Европы свои товары успешно экспортируют более 400 предприятий региона.



– Наш центр решает задачи по развитию внешнеторгового потенциала региона, поставленные Правительством области, – отметила генеральный директор АНО «Центр экспорта Ярославской области» Наталия Багрова. – Сегодняшний круглый стол – это уникальная возможность для компаний обсудить с экспертами особенности работы на рынках, пока малоизведанных для наших экспортеров, а также получить практическую помощь и консультации. Мы предлагаем широкий спектр инструментов поддержки экспортеров. Однако важно правильно определиться с рынком, выбрать выставку или площадку для продвижения своих товаров. И непосредственный опыт практиков здесь играет огромную роль.



Так, руководитель делового центра ассоциации «Общество российско-вьетнамской дружбы» Оксана Заиченко рассказала о нюансах работы на рынке Вьетнама, а также поделилась аналитикой по ключевым трендам и предпочтениям потребителей. В прошлом году торговый оборот между странами вырос на 16,4 процента, достигнув 6,1 миллиарда долларов, что стало рекордным показателем за всю постсоветскую историю.



В рамках круглого стола был подписан меморандум о сотрудничестве и взаимодействии между агентством экспортного маркетинга «China SMM», с одной стороны, и АНО «Центр экспорта Ярославской области» – с другой. Директор агентства Валерий Кайгородов также выступил в качестве спикера, поделившись успешным опытом сотрудничества с несколькими предприятиями Ярославской области, чьи товары были представлены на ключевых международных выставках в Китае.



Во второй половине дня прошел обучающий тематический семинар «Ближний Восток и Северная Африка: возможности для российского бизнеса». Руководитель зарубежного офиса «Russian Promotion Group» в Дубае, член правления Российского совета предпринимателей в ОАЭ Роман Гаврилин познакомил слушателей с особенностями поиска деловых партнеров и конечных покупателей на этом рынке. На семинаре были разобраны ошибки и кейсы российских компаний, работающих в странах Персидского залива и Северной Африки.



Центр экспорта продолжит работу по содействию компаниям региона по выходу на удаленные рынки. Представители малого и среднего бизнеса, планирующие экспортную деятельность, могут получить поддержку по всему спектру вопросов, от поиска партнеров, консультаций по сертификации, участия в международных выставках, регистрации на онлайн-площадках до проверки контрагентов и экспертной оценки экспортного контракта.