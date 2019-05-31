​В Ярославле прошел День предпринимателя области.



– Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса – одно из приоритетных направлений деятельности Правительства региона, – отметил губернатор Дмитрий Миронов. – В этой сфере сейчас работают 190 тысяч жителей региона, а к 2024 году их число должно достичь 215 тысяч. В прошлом году из областного и федерального бюджетов с учетом займов и поручительств, предоставленных Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области, на развитие отрасли было направлено более двух миллиардов рублей. По объему кредитов, предоставленных малому бизнесу, наша область находится на 6-м месте в ЦФО. Крупнейшие заказчики за прошлый год увеличили объем закупок у субъектов МСП в два раза.



В рамках Дня предпринимателя мероприятия различных форматов прошли на четырех тематических площадках. В них приняли участие порядка 400 человек: представители федеральных и региональных органов власти, вузов, банковского и страхового сообществ, эксперты, предприниматели и те, кто только планирует первые шаги в бизнесе.



– День предпринимателя – это хорошая возможность собрать и искренне поблагодарить всех, кто берет ответственность за свое дело, за людей, которые с ним работают, за поддержку своего региона и страны, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Здесь мы можем обсудить дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства: в каких сферах будет работать бизнес, как будет реагировать на изменяющиеся тренды, насколько конкурентоспособным он станет в дальнейшем.



Основным событием программы стал международный форум «Креативные индустрии». На нем выступили международные эксперты, профессионалы федерального уровня и предприниматели региона, работающие в сфере творчества.



– Мы все слегка устали от глобализации и индустриализации. Если еще 20 лет назад мы радовались массовой продукции, вещам «как у соседа», то сейчас нам хочется проявить свою индивидуальность, – отметила вице-президент по Центральной Азии Всемирного ремесленного совета Азиатско-Тихоокеанского региона, эксперт Национального комитета Республики Казахстан по нематериальному культурному наследию Айжан Беккулова. – Собственный стиль подчеркивает статусность. Все больше людей заказывают вещи индивидуального изготовления.



Меры поддержки малого и среднего предпринимательства обсудили в рамках конференции «Мой бизнес» на площадке в гостинице «Юбилейной». Участники рассмотрели возможности выхода на удаленные рынки (Азия, Ближний Восток, Латинская Америка, Северная Африка) при поддержке регионального Центра экспорта, узнали о финансовых инструментах развития бизнеса, предоставляемых областным Фондом поддержки МСП, Региональной лизинговой компанией, Центробанком, «МСП Банком» и другими кредитными и страховыми организациями. Также предприниматели обсудили с представителями крупных заводов региона (Завод дорожных машин и Ярославский судостроительный завод) возможности поставок им своей продукции.



На инновационных площадках Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова и Ярославского государственного технического университета прошли обучающие тренинги для студентов, которые попробовали себя в роли предпринимателей. Молодые люди встретились с предпринимателями, ведущими бизнес в сфере медиа, и профессором МГТУ имени Н.Э. Баумана.



– Для нас малый бизнес является фокусным сегментом развития, это драйвер экономики региона и страны. Нам принципиально важно понимать его нужды, знакомиться с новыми проектами, где мы могли бы быть полезными, – отметил управляющий ярославским отделением ПАО Сбербанк, традиционного партнера мероприятия, Вадим Лушин. – Помимо привычных методов работы с бизнесом мы стараемся придумывать новые формы, включая обучение, стартапы и другие.



Справка



Оборот малых предприятий, включая микропредприятия, за 2018 год по сравнению с 2017-м увеличился на 41,2 процента (это второе место среди всех регионов России) и составил 429,3 миллиарда рублей, это более трети оборота всех предприятий и организаций региона. Инвестиции в основной капитал малых предприятий (включая микропредприятия) увеличились на 35,4 процента и составили 7,9 миллиарда рублей. Налоговые поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства в 2018 году в консолидированный бюджет Российской Федерации также выросли по сравнению с 2017 годом на 8,9 процента и составили 19,9 миллиарда рублей.