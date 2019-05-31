​На XXI международном фестивале «Интермузей», который проходит в московском центральном выставочном зале «Манеж», представлены ярославские музеи, созданные после 2016 года. На стенде работают специалисты музея имени Вадима Орлова, Ярославского музея фотографии и музея Казанского женского монастыря.



– «Интермузей-2019» – крупнейший в мире профессиональный и общественный форум музейщиков, собирающий высококлассных специалистов, новичков-энтузиастов и, конечно, посетителей музеев, которые открывают здесь новые маршруты для будущих путешествий, – отметила директор департамента культуры Марина Васильева. – Мы гордимся, что музеи Ярославской области ежегодно приглашаются для участия в фестивале «Интермузей» не только в качестве экспонентов, но и как члены жюри профессиональных конкурсов, спикеры. Для нас значимо, что в этом году к государственным музеям присоединились частные.



В рамках деловой программы фестиваля подписано соглашение о сотрудничестве между государственным литературно-мемориальным музеем-заповедником Н.А. Некрасова «Карабиха» и Ульяновским областным краеведческим музеем имени И.А. Гончарова. Стороны договорились об обмене научной информацией и опытом, консолидации усилий в формировании общего интеллектуально-информационного пространства.



Руководители государственного музея-заповедника Н.А. Некрасова «Карабиха» и Рыбинского музея-заповедника входят в жюри конкурса Союза музеев России «Музей в городе N…» и конкурса музейного мультимедиа.



Справка



Международный фестиваль музеев «Интермузей» ежегодно объединяет более 400 музеев из России, стран ближнего и дальнего зарубежья, а также более 3 тысяч музейных специалистов, участвующих в мероприятиях профессиональной деловой программы. Фестиваль проводится Министерством культуры РФ с 1999 года.



В этом году впервые представлено 50 новых музеев из 22 регионов, в их числе и частные музеи Ярославской области.