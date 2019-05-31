|В Ярославской области группы детей с
поражениями центральной нервной системы будут направлять на реабилитацию в Крым
несколько раз в год. Об этом губернатор Дмитрий Миронов сообщил родителям ребят
с ДЦП, которые первыми прошли курс лечения в санатории «Здравница» Евпатории.
На встрече, где обсудили итоги их поездки, присутствовал также сопредседатель
попечительского совета при детской областной больнице, член Совета Федерации
Игорь Каграманян.
– В нашем регионе успешно реализуется
областная целевая программа «Семья и дети Ярославии», – сказал Дмитрий Миронов.
– В ее рамках проводятся десятки различных мероприятий, направленных на
поддержку семей с детьми. Но, к сожалению, не все вопросы можно решить при
помощи бюджетного финансирования, поэтому и был создан попечительский совет. С
его поддержкой и благодаря нашему соглашению о сотрудничестве с Республикой
Крым получилось организовать реабилитацию детей с серьезными патологиями
нервной системы в знаменитых лечебницах Евпатории. Знаю, что состояние здоровья
ваших ребятишек улучшилось. И сейчас принято решение об увеличении количества
групп, отправляемых ежегодно, чтобы максимальное количество детей, страдающих
этими заболеваниями, смогли пройти реабилитацию.
В первую группу, которая находилась в
Евпатории со 2 по 23 апреля, вошли 17 детей с мамами из шести районов области.
Курс включал лечебную физкультуру, массаж, ингаляции в соляной пещере,
кислородные коктейли, ванны с морской водой, терапию грязями Сакского озера. По
итогам реабилитации родители и медики отметили у детей улучшение мышечного
тонуса и речи, увеличение объема активных движений в пораженных суставах.
– Взаимодействие с Евпаторией налажено, и мы
будем продолжать наше сотрудничество на постоянной основе, – подчеркнул Игорь
Каграманян. – Мы уже обсудили это с коллегами в Крыму. И если раньше
планировали отправлять две группы в год, то теперь понимаем, что надо
увеличивать количество детей. Решили отправлять четыре группы в год – две в
апреле, две в октябре. И мы будем обмениваться опытом, чтобы взять на
вооружение какие-то методики евпаторийских медиков и применять их на базе
областной детской больницы.
Мамы поблагодарили губернатора и сенатора за
поездку и рассказали о своих впечатлениях:
– Все очень понравилось. Уникальный,
замечательный персонал, как одна семья. Отличные условия, сильная лечебная
база. Все наши вопросы решались моментально. И в плане питания и развлечений
для наших детей подход был, можно сказать, индивидуальный. Детям понравилось,
им было полезно и интересно.
Справка
В Ярославской области зарегистрировано 663
ребенка и подростка с ДЦП, в том числе 324 из Ярославля, из районов – 339
детей. Среди ребят, страдающих ДЦП, 449 человек являются инвалидами. В 2018
году в отделении патологии речи и нейрореабилитации ГБУЗ ЯО «Областная детская
клиническая больница» пролечено 263 ребенка. Отделение рассчитано на 22 койки,
10 коек круглосуточного пребывания, 12 коек дневного стационара.
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