​В Ярославской области группы детей с



поражениями центральной нервной системы будут направлять на реабилитацию в Крым



несколько раз в год. Об этом губернатор Дмитрий Миронов сообщил родителям ребят



с ДЦП, которые первыми прошли курс лечения в санатории «Здравница» Евпатории.



На встрече, где обсудили итоги их поездки, присутствовал также сопредседатель



попечительского совета при детской областной больнице, член Совета Федерации



Игорь Каграманян.



– В нашем регионе успешно реализуется



областная целевая программа «Семья и дети Ярославии», – сказал Дмитрий Миронов.



– В ее рамках проводятся десятки различных мероприятий, направленных на



поддержку семей с детьми. Но, к сожалению, не все вопросы можно решить при



помощи бюджетного финансирования, поэтому и был создан попечительский совет. С



его поддержкой и благодаря нашему соглашению о сотрудничестве с Республикой



Крым получилось организовать реабилитацию детей с серьезными патологиями



нервной системы в знаменитых лечебницах Евпатории. Знаю, что состояние здоровья



ваших ребятишек улучшилось. И сейчас принято решение об увеличении количества



групп, отправляемых ежегодно, чтобы максимальное количество детей, страдающих



этими заболеваниями, смогли пройти реабилитацию.



В первую группу, которая находилась в



Евпатории со 2 по 23 апреля, вошли 17 детей с мамами из шести районов области.



Курс включал лечебную физкультуру, массаж, ингаляции в соляной пещере,



кислородные коктейли, ванны с морской водой, терапию грязями Сакского озера. По



итогам реабилитации родители и медики отметили у детей улучшение мышечного



тонуса и речи, увеличение объема активных движений в пораженных суставах.



– Взаимодействие с Евпаторией налажено, и мы



будем продолжать наше сотрудничество на постоянной основе, – подчеркнул Игорь



Каграманян. – Мы уже обсудили это с коллегами в Крыму. И если раньше



планировали отправлять две группы в год, то теперь понимаем, что надо



увеличивать количество детей. Решили отправлять четыре группы в год – две в



апреле, две в октябре. И мы будем обмениваться опытом, чтобы взять на



вооружение какие-то методики евпаторийских медиков и применять их на базе



областной детской больницы.



Мамы поблагодарили губернатора и сенатора за



поездку и рассказали о своих впечатлениях:



– Все очень понравилось. Уникальный,



замечательный персонал, как одна семья. Отличные условия, сильная лечебная



база. Все наши вопросы решались моментально. И в плане питания и развлечений



для наших детей подход был, можно сказать, индивидуальный. Детям понравилось,



им было полезно и интересно.



Справка



В Ярославской области зарегистрировано 663



ребенка и подростка с ДЦП, в том числе 324 из Ярославля, из районов – 339



детей. Среди ребят, страдающих ДЦП, 449 человек являются инвалидами. В 2018



году в отделении патологии речи и нейрореабилитации ГБУЗ ЯО «Областная детская



клиническая больница» пролечено 263 ребенка. Отделение рассчитано на 22 койки,



10 коек круглосуточного пребывания, 12 коек дневного стационара.