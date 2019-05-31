​В Ярославской области группы детей с

поражениями центральной нервной системы будут направлять на реабилитацию в Крым

несколько раз в год. Об этом губернатор Дмитрий Миронов сообщил родителям ребят

с ДЦП, которые первыми прошли курс лечения в санатории «Здравница» Евпатории.

На встрече, где обсудили итоги их поездки, присутствовал также сопредседатель

попечительского совета при детской областной больнице, член Совета Федерации

Игорь Каграманян.

– В нашем регионе успешно реализуется

областная целевая программа «Семья и дети Ярославии», – сказал Дмитрий Миронов.

– В ее рамках проводятся десятки различных мероприятий, направленных на

поддержку семей с детьми. Но, к сожалению, не все вопросы можно решить при

помощи бюджетного финансирования, поэтому и был создан попечительский совет. С

его поддержкой и благодаря нашему соглашению о сотрудничестве с Республикой

Крым получилось организовать реабилитацию детей с серьезными патологиями

нервной системы в знаменитых лечебницах Евпатории. Знаю, что состояние здоровья

ваших ребятишек улучшилось. И сейчас принято решение об увеличении количества

групп, отправляемых ежегодно, чтобы максимальное количество детей, страдающих

этими заболеваниями, смогли пройти реабилитацию.

В первую группу, которая находилась в

Евпатории со 2 по 23 апреля, вошли 17 детей с мамами из шести районов области.

Курс включал лечебную физкультуру, массаж, ингаляции в соляной пещере,

кислородные коктейли, ванны с морской водой, терапию грязями Сакского озера. По

итогам реабилитации родители и медики отметили у детей улучшение мышечного

тонуса и речи, увеличение объема активных движений в пораженных суставах.

– Взаимодействие с Евпаторией налажено, и мы

будем продолжать наше сотрудничество на постоянной основе, – подчеркнул Игорь

Каграманян. – Мы уже обсудили это с коллегами в Крыму. И если раньше

планировали отправлять две группы в год, то теперь понимаем, что надо

увеличивать количество детей. Решили отправлять четыре группы в год – две в

апреле, две в октябре. И мы будем обмениваться опытом, чтобы взять на

вооружение какие-то методики евпаторийских медиков и применять их на базе

областной детской больницы.

Мамы поблагодарили губернатора и сенатора за

поездку и рассказали о своих впечатлениях:

– Все очень понравилось. Уникальный,

замечательный персонал, как одна семья. Отличные условия, сильная лечебная

база. Все наши вопросы решались моментально. И в плане питания и развлечений

для наших детей подход был, можно сказать, индивидуальный. Детям понравилось,

им было полезно и интересно.

Справка

В Ярославской области зарегистрировано 663

ребенка и подростка с ДЦП, в том числе 324 из Ярославля, из районов – 339

детей. Среди ребят, страдающих ДЦП, 449 человек являются инвалидами. В 2018

году в отделении патологии речи и нейрореабилитации ГБУЗ ЯО «Областная детская

клиническая больница» пролечено 263 ребенка. Отделение рассчитано на 22 койки,

10 коек круглосуточного пребывания, 12 коек дневного стационара.

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