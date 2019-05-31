​31 мая 5 детей-сирот получили ключи от новых



квартир в домах №15а и 17 по улице Валентины Терешковой в Тутаеве.



– Обеспечение жильем детей, оставшихся без



попечения родителей, является одной из важнейших задач по повышению качества



жизни и созданию комфортных условий для населения региона, – отметил



заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – С



начала 2019 года в регионе граждане, относящиеся к этой категории, по договорам



найма получили 34 квартиры, из них 24 – в Тутаеве.



Договоры найма заключаются на пять лет. По



истечении этого срока при отсутствии нарушений у детей-сирот появляется



возможность приватизации жилья.



– Начиная с 2013 года квартирами обеспечены



1187 детей-сирот, – сообщил директор департамента имущественных и земельных



отношений Максим Фролов. – Дети-сироты относятся к социально незащищенным



категориям граждан. Поэтому благодаря полученной квартире у них появляется



хорошая основа для дальнейшей благополучной жизни и создания семьи.



В числе счастливых новоселов 19-летняя



Любовь Синькина. Год назад она покинула детский дом, а сейчас готовиться



въехать в свою первую квартиру.



– Мне здесь нравится: достаточно светло, и



можно сделать это место очень уютным, – поделилась девушка. – Не терпится



поскорее перевезти вещи и начать обживаться.



Многие сироты в ожидании своей очереди



пользуются дополнительной мерой поддержки – с января 2014 года предусмотрена



компенсация расходов за съем квартиры до фактического предоставления жилья.