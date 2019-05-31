​31 мая 5 детей-сирот получили ключи от новых

квартир в домах №15а и 17 по улице Валентины Терешковой в Тутаеве.

– Обеспечение жильем детей, оставшихся без

попечения родителей, является одной из важнейших задач по повышению качества

жизни и созданию комфортных условий для населения региона, – отметил

заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – С

начала 2019 года в регионе граждане, относящиеся к этой категории, по договорам

найма получили 34 квартиры, из них 24 – в Тутаеве.

Договоры найма заключаются на пять лет. По

истечении этого срока при отсутствии нарушений у детей-сирот появляется

возможность приватизации жилья.

– Начиная с 2013 года квартирами обеспечены

1187 детей-сирот, – сообщил директор департамента имущественных и земельных

отношений Максим Фролов. – Дети-сироты относятся к социально незащищенным

категориям граждан. Поэтому благодаря полученной квартире у них появляется

хорошая основа для дальнейшей благополучной жизни и создания семьи.

В числе счастливых новоселов 19-летняя

Любовь Синькина. Год назад она покинула детский дом, а сейчас готовиться

въехать в свою первую квартиру.

– Мне здесь нравится: достаточно светло, и

можно сделать это место очень уютным, – поделилась девушка. – Не терпится

поскорее перевезти вещи и начать обживаться.

Многие сироты в ожидании своей очереди

пользуются дополнительной мерой поддержки – с января 2014 года предусмотрена

компенсация расходов за съем квартиры до фактического предоставления жилья.

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