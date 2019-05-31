|31 мая 5 детей-сирот получили ключи от новых
квартир в домах №15а и 17 по улице Валентины Терешковой в Тутаеве.
– Обеспечение жильем детей, оставшихся без
попечения родителей, является одной из важнейших задач по повышению качества
жизни и созданию комфортных условий для населения региона, – отметил
заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – С
начала 2019 года в регионе граждане, относящиеся к этой категории, по договорам
найма получили 34 квартиры, из них 24 – в Тутаеве.
Договоры найма заключаются на пять лет. По
истечении этого срока при отсутствии нарушений у детей-сирот появляется
возможность приватизации жилья.
– Начиная с 2013 года квартирами обеспечены
1187 детей-сирот, – сообщил директор департамента имущественных и земельных
отношений Максим Фролов. – Дети-сироты относятся к социально незащищенным
категориям граждан. Поэтому благодаря полученной квартире у них появляется
хорошая основа для дальнейшей благополучной жизни и создания семьи.
В числе счастливых новоселов 19-летняя
Любовь Синькина. Год назад она покинула детский дом, а сейчас готовиться
въехать в свою первую квартиру.
– Мне здесь нравится: достаточно светло, и
можно сделать это место очень уютным, – поделилась девушка. – Не терпится
поскорее перевезти вещи и начать обживаться.
Многие сироты в ожидании своей очереди
пользуются дополнительной мерой поддержки – с января 2014 года предусмотрена
компенсация расходов за съем квартиры до фактического предоставления жилья.
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вчера, 15:45
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