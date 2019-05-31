|31 мая в Ярославской области работает группа
контроля за исполнением национальных проектов президиума генерального совета
партии «Единая Россия». В ее составе – члены Совета Федерации и Государственной
Думы России. С ними встретился губернатор Дмитрий Миронов.
Он сообщил, что в рамках исполнения
поручения Президента России Владимира Путина разработаны и утверждены 52
региональных проекта, направленных на достижение целей 11 нацпроектов, создан
проектный центр. Контроль за процессом ведут органы власти всех уровней при
активном участии общественности.
– Действующим законом об областном бюджете
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов на реализацию региональных
проектов предусмотрено более 27 миллиардов рублей, – сказал Дмитрий Миронов. –
Все мероприятия выполняются без отклонений от установленных сроков. Так, в
рамках нацпроекта «Демография» заключены контракты на строительство шести
дошкольных образовательных организаций в Ярославле, Рыбинске и Ярославском
районе. В установленном порядке происходит выдача ежемесячных выплат родителям.
Заключаются государственные контракты для организации профессионального
обучения граждан предпенсионного возраста, ищущих работу.
Самые масштабные работы в регионе пройдут в
рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». На его
реализацию в трехлетний период предусмотрено почти 11 миллиардов рублей. В
плане на этот год – 44 объекта. По нацпроекту «Образование» ведется
строительство школы на 786 мест в Рыбинске. В рамках нацпроекта
«Здравоохранение» определены медицинские организации, которые будут оснащены
передвижными медицинскими комплексами и оборудованием. В части из них уже
начались закупочные процедуры.
Многое также предстоит сделать в рамках
нацпроекта «Экология». На лесовосстановление, модернизацию систем водоснабжения
и водоотведения, мероприятия регионального проекта «Оздоровление Волги» будет
направлено около 5 миллиардов рублей.
– Мы заинтересованы в том, чтобы нацпроекты
были реализованы во всех субъектах РФ, и на это было предусмотрено необходимое
финансирование. И очень важно, чтобы население было проинформировано о
происходящих изменениях через СМИ, интернет-сайты, на тематических встречах, –
подчеркнул руководитель группы контроля, член комитета Совета Федерации по
бюджету и финансовым рынкам Валерий Семенов. – Опыт вашего региона в этом плане
показателен для других субъектов РФ. На Геопортале Ярославской области создана
вкладка «Национальные проекты», где размещена информация об объектах, которые
будут созданы или реконструированы в рамках национальных проектов. Сегодня по
информированию, честно сказать, большинство территорий страдает.
В течение дня парламентарии Владимир
Афонский, Ольга Окунева, Татьяна Цыбизова, Марина Блудян и сенаторы Валерий
Семенов, Ирина Гехт, Игорь Каграманян, Наталия Косихина, Ирина Рукавишникова
инспектируют ход реализации в регионе нацпроектов «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», «Демография», «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Здравоохранение»,
«Культура», «Образование», «Производительность труда и поддержка занятости».
Вместе с представителями Правительства области, депутатами областной Думы в
составе пяти групп они посещают объекты, которые включены в план на 2019 год.
– Такие выезды в регионы, безусловно, будут
стимулировать подрядчиков на качественное исполнение государственных
контрактов, а заказчиков – на более тщательную приемку выполненных работ, –
подчеркнул Дмитрий Миронов. – Мы будем рады видеть вас в нашем регионе и в
дальнейшем.
Представители федеральной группы контроля
также оценили качество ремонта дороги в Ярославле на улице Чайковского. Участок
протяженностью два километра от Которосльной набережной до проспекта Октября
привели в порядок в прошлом году. Стоимость работ составила 35,2 миллиона
рублей.
– Я искренне рад, что в Ярославле подрядчики
выполняют те виды работ, которые предполагает конкурсная документация. И
главное, что не только делают это качественно, но и в дальнейшем с учетом
гарантийных обязательств отслеживают все нюансы, – отметил заместитель
председателя комитета по транспорту и строительству Государственной Думы РФ,
федеральный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Владимир
Афонский. – Дорога была отремонтирована по проекту «Безопасные и качественные
дороги» в прошлом году. Сейчас она в надлежащем состоянии, и подрядчик
гарантирует, что при введении новых ГОСТов – а это случается – объект будет
своевременно приведен в соответствие с ними.
Другая группа в это время проверила ход
строительства двух детских садов в Дзержинском районе областного центра.
Дошкольное учреждение на 280 мест во 2-м Брагинском проезде планируется сдать в
ноябре этого года. Сейчас там возведены стены и перегородки, начались
отделочные работы. Двухэтажный детский сад на 90 мест в районе Ленинградского
проспекта и улицы Панина также должен быть достроен до конца года.
В ходе поездки члены президиума генерального
совета партии встретятся с коллективами организаций, общественниками и
предпринимателями и обсудят с ними ход реализации национальных проектов по
разным направлениям. Завершится визит в этот же день встречей с партийным
активом, на которой будут подведены итоги поездки и озвучены рекомендации.
Все результаты проведенного мониторинга
будут представлены председателю Правительства РФ, председателю партии «Единая
Россия» Дмитрию Медведеву.
Справка
Решение о создании группы контроля за
исполнением национальных проектов было принято на заседании президиума
генсовета «Единой России» в марте этого года. Цель работы группы – осуществлять
выездные мероприятия в субъекты Российской Федерации, оказывая помощь и
поддержку регионам в реализации нацпроектов.
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