​31 мая в Ярославской области работает группа



контроля за исполнением национальных проектов президиума генерального совета



партии «Единая Россия». В ее составе – члены Совета Федерации и Государственной



Думы России. С ними встретился губернатор Дмитрий Миронов.



Он сообщил, что в рамках исполнения



поручения Президента России Владимира Путина разработаны и утверждены 52



региональных проекта, направленных на достижение целей 11 нацпроектов, создан



проектный центр. Контроль за процессом ведут органы власти всех уровней при



активном участии общественности.



– Действующим законом об областном бюджете



на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов на реализацию региональных



проектов предусмотрено более 27 миллиардов рублей, – сказал Дмитрий Миронов. –



Все мероприятия выполняются без отклонений от установленных сроков. Так, в



рамках нацпроекта «Демография» заключены контракты на строительство шести



дошкольных образовательных организаций в Ярославле, Рыбинске и Ярославском



районе. В установленном порядке происходит выдача ежемесячных выплат родителям.



Заключаются государственные контракты для организации профессионального



обучения граждан предпенсионного возраста, ищущих работу.



Самые масштабные работы в регионе пройдут в



рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». На его



реализацию в трехлетний период предусмотрено почти 11 миллиардов рублей. В



плане на этот год – 44 объекта. По нацпроекту «Образование» ведется



строительство школы на 786 мест в Рыбинске. В рамках нацпроекта



«Здравоохранение» определены медицинские организации, которые будут оснащены



передвижными медицинскими комплексами и оборудованием. В части из них уже



начались закупочные процедуры.



Многое также предстоит сделать в рамках



нацпроекта «Экология». На лесовосстановление, модернизацию систем водоснабжения



и водоотведения, мероприятия регионального проекта «Оздоровление Волги» будет



направлено около 5 миллиардов рублей.



– Мы заинтересованы в том, чтобы нацпроекты



были реализованы во всех субъектах РФ, и на это было предусмотрено необходимое



финансирование. И очень важно, чтобы население было проинформировано о



происходящих изменениях через СМИ, интернет-сайты, на тематических встречах, –



подчеркнул руководитель группы контроля, член комитета Совета Федерации по



бюджету и финансовым рынкам Валерий Семенов. – Опыт вашего региона в этом плане



показателен для других субъектов РФ. На Геопортале Ярославской области создана



вкладка «Национальные проекты», где размещена информация об объектах, которые



будут созданы или реконструированы в рамках национальных проектов. Сегодня по



информированию, честно сказать, большинство территорий страдает.



В течение дня парламентарии Владимир



Афонский, Ольга Окунева, Татьяна Цыбизова, Марина Блудян и сенаторы Валерий



Семенов, Ирина Гехт, Игорь Каграманян, Наталия Косихина, Ирина Рукавишникова



инспектируют ход реализации в регионе нацпроектов «Безопасные и качественные



автомобильные дороги», «Демография», «Малое и среднее предпринимательство и



поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Здравоохранение»,



«Культура», «Образование», «Производительность труда и поддержка занятости».



Вместе с представителями Правительства области, депутатами областной Думы в



составе пяти групп они посещают объекты, которые включены в план на 2019 год.



– Такие выезды в регионы, безусловно, будут



стимулировать подрядчиков на качественное исполнение государственных



контрактов, а заказчиков – на более тщательную приемку выполненных работ, –



подчеркнул Дмитрий Миронов. – Мы будем рады видеть вас в нашем регионе и в



дальнейшем.



Представители федеральной группы контроля



также оценили качество ремонта дороги в Ярославле на улице Чайковского. Участок



протяженностью два километра от Которосльной набережной до проспекта Октября



привели в порядок в прошлом году. Стоимость работ составила 35,2 миллиона



рублей.



– Я искренне рад, что в Ярославле подрядчики



выполняют те виды работ, которые предполагает конкурсная документация. И



главное, что не только делают это качественно, но и в дальнейшем с учетом



гарантийных обязательств отслеживают все нюансы, – отметил заместитель



председателя комитета по транспорту и строительству Государственной Думы РФ,



федеральный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Владимир



Афонский. – Дорога была отремонтирована по проекту «Безопасные и качественные



дороги» в прошлом году. Сейчас она в надлежащем состоянии, и подрядчик



гарантирует, что при введении новых ГОСТов – а это случается – объект будет



своевременно приведен в соответствие с ними.



Другая группа в это время проверила ход



строительства двух детских садов в Дзержинском районе областного центра.



Дошкольное учреждение на 280 мест во 2-м Брагинском проезде планируется сдать в



ноябре этого года. Сейчас там возведены стены и перегородки, начались



отделочные работы. Двухэтажный детский сад на 90 мест в районе Ленинградского



проспекта и улицы Панина также должен быть достроен до конца года.



В ходе поездки члены президиума генерального



совета партии встретятся с коллективами организаций, общественниками и



предпринимателями и обсудят с ними ход реализации национальных проектов по



разным направлениям. Завершится визит в этот же день встречей с партийным



активом, на которой будут подведены итоги поездки и озвучены рекомендации.



Все результаты проведенного мониторинга



будут представлены председателю Правительства РФ, председателю партии «Единая



Россия» Дмитрию Медведеву.



Справка



Решение о создании группы контроля за



исполнением национальных проектов было принято на заседании президиума



генсовета «Единой России» в марте этого года. Цель работы группы – осуществлять



выездные мероприятия в субъекты Российской Федерации, оказывая помощь и



поддержку регионам в реализации нацпроектов.