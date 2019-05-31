​31 мая в Ярославской области работает группа

контроля за исполнением национальных проектов президиума генерального совета

партии «Единая Россия». В ее составе – члены Совета Федерации и Государственной

Думы России. С ними встретился губернатор Дмитрий Миронов.

Он сообщил, что в рамках исполнения

поручения Президента России Владимира Путина разработаны и утверждены 52

региональных проекта, направленных на достижение целей 11 нацпроектов, создан

проектный центр. Контроль за процессом ведут органы власти всех уровней при

активном участии общественности.

– Действующим законом об областном бюджете

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов на реализацию региональных

проектов предусмотрено более 27 миллиардов рублей, – сказал Дмитрий Миронов. –

Все мероприятия выполняются без отклонений от установленных сроков. Так, в

рамках нацпроекта «Демография» заключены контракты на строительство шести

дошкольных образовательных организаций в Ярославле, Рыбинске и Ярославском

районе. В установленном порядке происходит выдача ежемесячных выплат родителям.

Заключаются государственные контракты для организации профессионального

обучения граждан предпенсионного возраста, ищущих работу.

Самые масштабные работы в регионе пройдут в

рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». На его

реализацию в трехлетний период предусмотрено почти 11 миллиардов рублей. В

плане на этот год – 44 объекта. По нацпроекту «Образование» ведется

строительство школы на 786 мест в Рыбинске. В рамках нацпроекта

«Здравоохранение» определены медицинские организации, которые будут оснащены

передвижными медицинскими комплексами и оборудованием. В части из них уже

начались закупочные процедуры.

Многое также предстоит сделать в рамках

нацпроекта «Экология». На лесовосстановление, модернизацию систем водоснабжения

и водоотведения, мероприятия регионального проекта «Оздоровление Волги» будет

направлено около 5 миллиардов рублей.

– Мы заинтересованы в том, чтобы нацпроекты

были реализованы во всех субъектах РФ, и на это было предусмотрено необходимое

финансирование. И очень важно, чтобы население было проинформировано о

происходящих изменениях через СМИ, интернет-сайты, на тематических встречах, –

подчеркнул руководитель группы контроля, член комитета Совета Федерации по

бюджету и финансовым рынкам Валерий Семенов. – Опыт вашего региона в этом плане

показателен для других субъектов РФ. На Геопортале Ярославской области создана

вкладка «Национальные проекты», где размещена информация об объектах, которые

будут созданы или реконструированы в рамках национальных проектов. Сегодня по

информированию, честно сказать, большинство территорий страдает.

В течение дня парламентарии Владимир

Афонский, Ольга Окунева, Татьяна Цыбизова, Марина Блудян и сенаторы Валерий

Семенов, Ирина Гехт, Игорь Каграманян, Наталия Косихина, Ирина Рукавишникова

инспектируют ход реализации в регионе нацпроектов «Безопасные и качественные

автомобильные дороги», «Демография», «Малое и среднее предпринимательство и

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Здравоохранение»,

«Культура», «Образование», «Производительность труда и поддержка занятости».

Вместе с представителями Правительства области, депутатами областной Думы в

составе пяти групп они посещают объекты, которые включены в план на 2019 год.

– Такие выезды в регионы, безусловно, будут

стимулировать подрядчиков на качественное исполнение государственных

контрактов, а заказчиков – на более тщательную приемку выполненных работ, –

подчеркнул Дмитрий Миронов. – Мы будем рады видеть вас в нашем регионе и в

дальнейшем.

Представители федеральной группы контроля

также оценили качество ремонта дороги в Ярославле на улице Чайковского. Участок

протяженностью два километра от Которосльной набережной до проспекта Октября

привели в порядок в прошлом году. Стоимость работ составила 35,2 миллиона

рублей.

– Я искренне рад, что в Ярославле подрядчики

выполняют те виды работ, которые предполагает конкурсная документация. И

главное, что не только делают это качественно, но и в дальнейшем с учетом

гарантийных обязательств отслеживают все нюансы, – отметил заместитель

председателя комитета по транспорту и строительству Государственной Думы РФ,

федеральный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Владимир

Афонский. – Дорога была отремонтирована по проекту «Безопасные и качественные

дороги» в прошлом году. Сейчас она в надлежащем состоянии, и подрядчик

гарантирует, что при введении новых ГОСТов – а это случается – объект будет

своевременно приведен в соответствие с ними.

Другая группа в это время проверила ход

строительства двух детских садов в Дзержинском районе областного центра.

Дошкольное учреждение на 280 мест во 2-м Брагинском проезде планируется сдать в

ноябре этого года. Сейчас там возведены стены и перегородки, начались

отделочные работы. Двухэтажный детский сад на 90 мест в районе Ленинградского

проспекта и улицы Панина также должен быть достроен до конца года.

В ходе поездки члены президиума генерального

совета партии встретятся с коллективами организаций, общественниками и

предпринимателями и обсудят с ними ход реализации национальных проектов по

разным направлениям. Завершится визит в этот же день встречей с партийным

активом, на которой будут подведены итоги поездки и озвучены рекомендации.

Все результаты проведенного мониторинга

будут представлены председателю Правительства РФ, председателю партии «Единая

Россия» Дмитрию Медведеву.

Справка

Решение о создании группы контроля за

исполнением национальных проектов было принято на заседании президиума

генсовета «Единой России» в марте этого года. Цель работы группы – осуществлять

выездные мероприятия в субъекты Российской Федерации, оказывая помощь и

поддержку регионам в реализации нацпроектов.

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