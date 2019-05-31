​Сегодня Правительство области заключило

соглашение об информационном сотрудничестве в сфере транспорта с ООО «Яндекс».

Благодаря этому взаимодействию пассажиры получат возможность с помощью

смартфона в режиме реального времени наблюдать за движением общественного

транспорта в Ярославле и на 94 пригородных и междугородных маршрутах.

– Удобный и оперативный доступ к информации

о движении транспорта на территории области позволит повысить качество

предоставляемых пассажирам услуг, – сказал заместитель председателя

Правительства региона Максим Авдеев. – Жители городов и малых населенных

пунктов смогут планировать свое время выхода на остановку, а также формировать

оптимальный маршрут передвижения по территории региона.

Подписанию документа предшествовала большая

подготовительная работа. В течение прошлого года специалисты транспортного

комплекса Ярославской области обеспечили наполнение базы данных сведениями о

маршрутах.

– Специальное приложение «Яндекс. Транспорт»

позволяет пассажиру легко узнать, где в настоящий момент движется нужный

автобус или маршрутка, – рассказал представитель ООО «Яндекс» Федор Дубатовка.

– Информация обновляется каждые 30 секунд. При нажатии на иконку остановки

можно увидеть список всех номеров транспорта, которые через нее проходят, а

также проложить маршрут до нужной точки.

Запрос на отображение информации о движении

транспорта на универсальной платформе неоднократно поступал в департамент

транспорта от жителей области.

– В прошлом году на картах «Яндекса»

отображались движущиеся метки более чем в 80 городах России и мира, –

прокомментировала и. о. директора департамента транспорта Ярославской области

Екатерина Галеева. – Для нашего региона, в котором расположено сразу несколько

городов Золотого кольца России, присоединение к такому универсальному оператору

особенно важно. Мы рассчитываем, что в ближайшее время на картах «Яндекса»

появятся внутренние маршруты районов области, так как руководители

муниципальных образований проявили интерес к проекту.

Посмотреть движение транспорта можно, скачав

на смартфон приложение «Яндекс. Транспорт».

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