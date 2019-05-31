|Сегодня Правительство области заключило
соглашение об информационном сотрудничестве в сфере транспорта с ООО «Яндекс».
Благодаря этому взаимодействию пассажиры получат возможность с помощью
смартфона в режиме реального времени наблюдать за движением общественного
транспорта в Ярославле и на 94 пригородных и междугородных маршрутах.
– Удобный и оперативный доступ к информации
о движении транспорта на территории области позволит повысить качество
предоставляемых пассажирам услуг, – сказал заместитель председателя
Правительства региона Максим Авдеев. – Жители городов и малых населенных
пунктов смогут планировать свое время выхода на остановку, а также формировать
оптимальный маршрут передвижения по территории региона.
Подписанию документа предшествовала большая
подготовительная работа. В течение прошлого года специалисты транспортного
комплекса Ярославской области обеспечили наполнение базы данных сведениями о
маршрутах.
– Специальное приложение «Яндекс. Транспорт»
позволяет пассажиру легко узнать, где в настоящий момент движется нужный
автобус или маршрутка, – рассказал представитель ООО «Яндекс» Федор Дубатовка.
– Информация обновляется каждые 30 секунд. При нажатии на иконку остановки
можно увидеть список всех номеров транспорта, которые через нее проходят, а
также проложить маршрут до нужной точки.
Запрос на отображение информации о движении
транспорта на универсальной платформе неоднократно поступал в департамент
транспорта от жителей области.
– В прошлом году на картах «Яндекса»
отображались движущиеся метки более чем в 80 городах России и мира, –
прокомментировала и. о. директора департамента транспорта Ярославской области
Екатерина Галеева. – Для нашего региона, в котором расположено сразу несколько
городов Золотого кольца России, присоединение к такому универсальному оператору
особенно важно. Мы рассчитываем, что в ближайшее время на картах «Яндекса»
появятся внутренние маршруты районов области, так как руководители
муниципальных образований проявили интерес к проекту.
Посмотреть движение транспорта можно, скачав
на смартфон приложение «Яндекс. Транспорт».
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вчера, 16:15
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