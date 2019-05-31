​Сегодня Правительство области заключило



соглашение об информационном сотрудничестве в сфере транспорта с ООО «Яндекс».



Благодаря этому взаимодействию пассажиры получат возможность с помощью



смартфона в режиме реального времени наблюдать за движением общественного



транспорта в Ярославле и на 94 пригородных и междугородных маршрутах.



– Удобный и оперативный доступ к информации



о движении транспорта на территории области позволит повысить качество



предоставляемых пассажирам услуг, – сказал заместитель председателя



Правительства региона Максим Авдеев. – Жители городов и малых населенных



пунктов смогут планировать свое время выхода на остановку, а также формировать



оптимальный маршрут передвижения по территории региона.



Подписанию документа предшествовала большая



подготовительная работа. В течение прошлого года специалисты транспортного



комплекса Ярославской области обеспечили наполнение базы данных сведениями о



маршрутах.



– Специальное приложение «Яндекс. Транспорт»



позволяет пассажиру легко узнать, где в настоящий момент движется нужный



автобус или маршрутка, – рассказал представитель ООО «Яндекс» Федор Дубатовка.



– Информация обновляется каждые 30 секунд. При нажатии на иконку остановки



можно увидеть список всех номеров транспорта, которые через нее проходят, а



также проложить маршрут до нужной точки.



Запрос на отображение информации о движении



транспорта на универсальной платформе неоднократно поступал в департамент



транспорта от жителей области.



– В прошлом году на картах «Яндекса»



отображались движущиеся метки более чем в 80 городах России и мира, –



прокомментировала и. о. директора департамента транспорта Ярославской области



Екатерина Галеева. – Для нашего региона, в котором расположено сразу несколько



городов Золотого кольца России, присоединение к такому универсальному оператору



особенно важно. Мы рассчитываем, что в ближайшее время на картах «Яндекса»



появятся внутренние маршруты районов области, так как руководители



муниципальных образований проявили интерес к проекту.



Посмотреть движение транспорта можно, скачав



на смартфон приложение «Яндекс. Транспорт».