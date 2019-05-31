|Данилов стал одним из победителей
Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды
в малых городах и исторических поселениях. Итоги были объявлены на XII
архитектурном форуме «Зодчество VRN», который проходит в Воронеже.
– Всероссийский конкурс лучших проектов по
созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в
2019 году проводится Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации второй раз, – отметил губернатор Дмитрий
Миронов. – Он организован по поручению Президента РФ Владимира Путина. Сегодня
в разных категориях гранты получили 46 городов и поселений всей страны, и одним
из них стал Данилов. На реконструкцию Советской площади будет направлено 60
миллионов рублей. Это станет этапом формирования пешеходного променада в
городе. По условиям конкурса проект должен быть реализован за два года.
Всего в 2019 году было рассмотрено 330
заявок из 77 субъектов РФ.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 17:45
45 просмотров
2019.05.31 Жители Ярославской области смогут отслеживать движение транспорта с помощью смартфона2019.05.31 Дмитрий Миронов встретился с участниками федеральной группы контроля за исполнением национальных проектов2019.05.31 5 детей-сирот получили ключи от новых квартир в Тутаеве2019.05.31 Дмитрий Миронов: «Будем отправлять группы детей с ДЦП на реабилитацию в Крым несколько раз в год»2019.05.31 Частные музеи Ярославской области принимают участие в фестивале «Интермузей-2019»