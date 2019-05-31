​Данилов стал одним из победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды

в малых городах и исторических поселениях. Итоги были объявлены на XII

архитектурном форуме «Зодчество VRN», который проходит в Воронеже.

– Всероссийский конкурс лучших проектов по

созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в

2019 году проводится Министерством строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации второй раз, – отметил губернатор Дмитрий

Миронов. – Он организован по поручению Президента РФ Владимира Путина. Сегодня

в разных категориях гранты получили 46 городов и поселений всей страны, и одним

из них стал Данилов. На реконструкцию Советской площади будет направлено 60

миллионов рублей. Это станет этапом формирования пешеходного променада в

городе. По условиям конкурса проект должен быть реализован за два года.

Всего в 2019 году было рассмотрено 330

заявок из 77 субъектов РФ.

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