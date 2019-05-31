​Данилов стал одним из победителей



Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды



в малых городах и исторических поселениях. Итоги были объявлены на XII



архитектурном форуме «Зодчество VRN», который проходит в Воронеже.



– Всероссийский конкурс лучших проектов по



созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в



2019 году проводится Министерством строительства и жилищно-коммунального



хозяйства Российской Федерации второй раз, – отметил губернатор Дмитрий



Миронов. – Он организован по поручению Президента РФ Владимира Путина. Сегодня



в разных категориях гранты получили 46 городов и поселений всей страны, и одним



из них стал Данилов. На реконструкцию Советской площади будет направлено 60



миллионов рублей. Это станет этапом формирования пешеходного променада в



городе. По условиям конкурса проект должен быть реализован за два года.



Всего в 2019 году было рассмотрено 330



заявок из 77 субъектов РФ.