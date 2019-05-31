​Дорогие друзья!



Поздравляю вас с Международным днем защиты детей!



Детство – особый период в жизни каждого человека. Это время, наполненное добротой, яркими красками и мечтами.



За жизнь, здоровье и судьбу подрастающего поколения всегда в ответе взрослые. Поэтому защита семьи, материнства и детства – одна из главных задач Правительства Ярославской области. Мы понимаем, что это залог успешного демографического развития региона.



Желаю здоровья, счастья и благополучия всем семьям! Пусть ваши дети и дальше радуют своими успехами и достижениями!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов