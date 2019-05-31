|Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Международным днем защиты детей!
Детство – особый период в жизни каждого человека. Это время, наполненное добротой, яркими красками и мечтами.
За жизнь, здоровье и судьбу подрастающего поколения всегда в ответе взрослые. Поэтому защита семьи, материнства и детства – одна из главных задач Правительства Ярославской области. Мы понимаем, что это залог успешного демографического развития региона.
Желаю здоровья, счастья и благополучия всем семьям! Пусть ваши дети и дальше радуют своими успехами и достижениями!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
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