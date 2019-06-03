​2 июня в Переславле-Залесском в рамках проекта «Бегом по Золотому кольцу» прошел марафон «Александровские версты». В этом году на старт вышли около 2400 человек из Германии, Казахстана, Кипра, Словении, Узбекистана, Украины и 214 городов России. Самому юному участнику исполнилось 4 года, а самому опытному – 84.



– Переславль – четвертый город в этом сезоне, и именно здесь участникам выдался уникальный шанс пробежать марафон, 42,2 километра, вокруг главной природной достопримечательности – Плещеева озера, – сказал заместитель директора регионального департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Ведьмедев. – Все старты проекта проходят в городах с выдающейся историей, а значит, можно не только участвовать в забегах и получать от этого удовольствие, но и узнавать много нового.



Маршрут проходил по самым живописным местам города с почти тысячелетней историей, славного древнейшими памятниками архитектуры XII века и природными заповедниками.



Кроме марафонской дистанции спортсмены могли принять участие в забегах на 3, 10 и 21,1 километра. Дети преодолевали 300 и 600 метров. Также состоялся «Забег безграничных возможностей» для школ адаптивной физкультуры и интернатов (600 метров).



В этом году для болельщиков и гостей города на Народной площади были организованы мастер-классы, массажные зоны, работала детская комната.



Следующий этап проекта «Бегом по Золотому кольцу» пройдет 12 июня в Костроме.