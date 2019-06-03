​Дом жилой мукомольной мельницы Крохоняткиных

– Вахрамеевых с воротами включен в Единый государственный реестр объектов

культурного наследия в качестве памятника регионального значения. Здание

расположено в Ярославле по адресу: улица Республиканская, 91.

– Объект представляет собой образец освоения

стиля промышленной архитектуры в жилых постройках, – рассказал директор

регионального департамента охраны объектов культурного наследия Александр

Филяев. – Здание является подлинным свидетельством развития социальной культуры

города в контексте формирования инфраструктуры крупного промышленного

предприятия в начале XX века. Дом играет значительную градостроительную роль,

фиксируя линию застройки улицы Республиканской.

Здание построено в 1901 году как жилой дом

для рабочих и служащих мукомольной мельницы Вахрамеева, ранее принадлежавшей

купцам Крохоняткиным. В доме были помещения казарменного типа для рабочих и

отдельные квартиры для служащих и мастеров высокой квалификации. В проекте

отражены наиболее современные на тот период технические решения. Здание

является образцом «кирпичного» стиля с элементами эклектики в декоре.

Всего на территории области порядка 5 тысяч

объектов культурного наследия. Лидер среди муниципальных образований по

количеству памятников – город Ярославль, где расположено около 800 объектов

культурного наследия. На втором месте Ростовский район – 413 объектов. Также в

тройке городской округ Переславль-Залесский – 403 объекта.

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
10:30
12 просмотров
2019.06.03 Все желающие могут принять участие во встрече с подрядчиками, посвященной началу дорожных работ
2019.06.03 Указом Дмитрия Миронова на землях лесного фонда введен особый противопожарный режим
2019.06.03 В Вятском выбирают лучших молодых пианистов
2019.06.03 Дмитрий Миронов: «Эксперты высоко оценили уровень подготовки региона к реализации национальных проектов»
2019.06.03 Участие в проекте «Бегом по Золотому кольцу» в Переславле-Залесском приняли представители 6 зарубежных стран и 214 городов РФ