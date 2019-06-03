​Дом жилой мукомольной мельницы Крохоняткиных



– Вахрамеевых с воротами включен в Единый государственный реестр объектов



культурного наследия в качестве памятника регионального значения. Здание



расположено в Ярославле по адресу: улица Республиканская, 91.



– Объект представляет собой образец освоения



стиля промышленной архитектуры в жилых постройках, – рассказал директор



регионального департамента охраны объектов культурного наследия Александр



Филяев. – Здание является подлинным свидетельством развития социальной культуры



города в контексте формирования инфраструктуры крупного промышленного



предприятия в начале XX века. Дом играет значительную градостроительную роль,



фиксируя линию застройки улицы Республиканской.



Здание построено в 1901 году как жилой дом



для рабочих и служащих мукомольной мельницы Вахрамеева, ранее принадлежавшей



купцам Крохоняткиным. В доме были помещения казарменного типа для рабочих и



отдельные квартиры для служащих и мастеров высокой квалификации. В проекте



отражены наиболее современные на тот период технические решения. Здание



является образцом «кирпичного» стиля с элементами эклектики в декоре.



Всего на территории области порядка 5 тысяч



объектов культурного наследия. Лидер среди муниципальных образований по



количеству памятников – город Ярославль, где расположено около 800 объектов



культурного наследия. На втором месте Ростовский район – 413 объектов. Также в



тройке городской округ Переславль-Залесский – 403 объекта.