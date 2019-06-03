|Дом жилой мукомольной мельницы Крохоняткиных
– Вахрамеевых с воротами включен в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия в качестве памятника регионального значения. Здание
расположено в Ярославле по адресу: улица Республиканская, 91.
– Объект представляет собой образец освоения
стиля промышленной архитектуры в жилых постройках, – рассказал директор
регионального департамента охраны объектов культурного наследия Александр
Филяев. – Здание является подлинным свидетельством развития социальной культуры
города в контексте формирования инфраструктуры крупного промышленного
предприятия в начале XX века. Дом играет значительную градостроительную роль,
фиксируя линию застройки улицы Республиканской.
Здание построено в 1901 году как жилой дом
для рабочих и служащих мукомольной мельницы Вахрамеева, ранее принадлежавшей
купцам Крохоняткиным. В доме были помещения казарменного типа для рабочих и
отдельные квартиры для служащих и мастеров высокой квалификации. В проекте
отражены наиболее современные на тот период технические решения. Здание
является образцом «кирпичного» стиля с элементами эклектики в декоре.
Всего на территории области порядка 5 тысяч
объектов культурного наследия. Лидер среди муниципальных образований по
количеству памятников – город Ярославль, где расположено около 800 объектов
культурного наследия. На втором месте Ростовский район – 413 объектов. Также в
тройке городской округ Переславль-Залесский – 403 объекта.
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