​В Ярославской области работа по подготовке к исполнению национальных проектов – на высоком уровне. К такому выводу пришла группа контроля президиума генерального совета партии «Единая Россия» за исполнением национальных проектов, которая побывала в регионе на прошлой неделе. Об этом по итогам визита сообщил ее руководитель – член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерий Семенов.



Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы России проинспектировали подготовку региона к исполнению нацпроектов по пяти направлениям: «Безопасные и качественные автодороги», «Образование и демография», «Здравоохранение», «Культура», «Производительность труда и поддержка занятости. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Вместе с представителями органов власти Ярославской области они посетили больше десяти объектов, включенных в нацпроекты в 2019 году: дорожные участки, учреждения здравоохранения, культуры и образования, промышленные, строительные и спортивные площадки.



Губернатор Дмитрий Миронов отметил, что такие выезды в регионы стимулируют подрядчиков на качественное исполнение государственных контрактов, а заказчиков – на более тщательную приемку выполненных работ.



– Мы благодарны Президенту Российской Федерации Владимиру Путину за те возможности, которые открылись перед нашей областью в рамках инициированных им национальных проектов, – сказал Дмитрий Миронов. – Существенный вклад в их реализацию вносит партия «Единая Россия», создавшая группы контроля за исполнением нацпроектов. Для нас это своеобразный экзамен, к которому мы готовы.



У региона есть успешные практики, которые можно применить и в других субъектах РФ. Валерий Семенов особо отметил пользу размещенной на сайте Правительства области интерактивной онлайн-карты, на которой есть информация обо всех объектах нацпроектов.



– Те интерактивные программы по информированию населения, которые сегодня созданы в Ярославской области, достойны того, чтобы применять их в других регионах. Они в онлайн-режиме показывают не только объекты и площадки, но и отражают процесс реализации проектов. Это позволит жителям области и органам власти принимать оперативные решения, – убежден Валерий Семенов.



В итоговом совещании приняли участие заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая, председатель Ярославской областной Думы Алексей Константинов, представители регионального отделения партии «Единая Россия».



– Правительством Ярославской области разработано и утверждено 52 региональных проекта, направленных на достижение целей 11 национальных проектов, – отметила Екатерина Троицкая. – Национальные проекты прежде всего – о качестве жизни, о таких конкретных прикладных точках развития, которые могут повлиять и на демографию, и на здравоохранение, и на продление жизни, и на развитие малого и среднего бизнеса. Мы проводим активную работу по их реализации в регионе. В регулярном режиме на заседаниях областного ведомственного комитета по реализации национальных проектов мы рассматриваем каждый и вносим необходимые изменения.



На примере строительства двух детских садов в самом населенном районе Ярославля – Дзержинском – делегация оценила ход реализации нацпроектов «Образование» и «Демография». По мнению координатора партийного проекта «Крепкая семья», первого заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольги Окуневой, эти объекты будут сданы, как и запланировано, к концу года, чтобы уже в 2020 году принять до 400 детей.



В свою очередь, председатель экспертного совета дискуссионной площадки партии «Единая Россия» «Лидерство и развитие», первый вице-президент «Опоры России» Марина Блудян по итогам визита в центр региональной комплексной поддержки предпринимательства «Мой бизнес» отметила большую вовлеченность предпринимателей в реализацию и более активную, чем во многих других субъектах РФ, работу по подготовке к реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».



Группа контроля также встретилась с труппой Ярославского государственного театра юного зрителя, который три года подряд является участником партпроекта «Культура малой родины» и за счет федерального финансирования обновляет оборудование, создает новые постановки по произведениям русской классической литературы. К примеру, в 2018 году ТЮЗ приобрел современное световое и звуковое оборудование, а также поставил два новых спектакля на сумму более 4 миллионов рублей. В этом году учреждение получит свыше 9 миллионов рублей, в том числе на приобретение транспорта для проведения выездных спектаклей и покупку кресел для зрительного зала.



– Участие в национальном проекте открывает перед регионами серьезные перспективы по улучшению материально-технической базы учреждений культуры и искусства, – отметила член Совета Федерации Наталья Косихина.



В рамках направления «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ярославской области в этом году планируются работы на 37 объектах. Реализацию этого национального проекта в Ярославской области оценивал председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству, координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Владимир Афонский. Вместе с ним члены группы контроля выехали на два объекта в Дзержинском и Кировском районе: это участок проспекта Дзержинского от Ленинградского проспекта до улицы Громова и участок улицы Республиканской от Которосльной набережной до Республиканского проезда. В этом году на их ремонт предусмотрено около 250 миллионов рублей.



Участники группы контроля за нацпроектом «Здравоохранение», в состав которой вошли первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Каграманян и член комитета Государственной Думы по охране здоровья Татьяна Цыбизова, побывали в областных онкологической и клинической больницах, куда до конца этого года в рамках реализации нацпроекта планируется закупить высокотехнологичное медицинское оборудование.



По итогам визита будет подготовлен экспертный отчет с рекомендациями.