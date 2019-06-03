​Более 20 молодых пианистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Тюмени, Иванова, городов Московской и Мурманской областей, а также из Республики Армении и Китая принимают участие в III музыкальном конкурсе «Вятское». Ярославскую область представляют восемь исполнителей из Рыбинска и Ярославля.



– III международный музыкальный конкурс молодых исполнителей «Вятское» является обладателем Президентского гранта в номинации «Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства», – рассказала директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. – Соревнования стартовали в январе и проходят по четырем номинациям. Общий призовой фонд в этом году составляет 1,36 миллиона рублей. Президентом конкурса выступает мировая оперная дива и педагог по вокалу Любовь Казарновская.



По двум номинациям итоги уже подведены. В категории «Академический вокал» званий лауреатов разных степеней и специальных призов удостоены восемь юных музыкантов Ярославского региона. В номинации «Духовые инструменты» в числе победителей шестеро воспитанников образовательных учреждений культуры Ярославля и трое из Рыбинска.



Победителей номинации «Фортепиано» ждет специальный приз от фирмы «Feurich». Жюри конкурса пианистов возглавляет народный артист РФ, профессор Московской государственной консерватории Владимир Овчинников. В числе экспертов также заслуженная артистка РФ, профессор Московской государственной консерватории Ирина Кандинская, художественный руководитель международного фестиваля «Stage4kids» Кристина Сандулова (Германия), лауреат международных конкурсов, доцент Кельнской высшей школы Олег Полянский (Германия).



Победителей определят в трех возрастных категориях: 7 – 14 лет, 15 – 18 лет и 19 – 33 года. Для участников сегодня, 3 июня, будут организованы бесплатные мастер-классы ведущих преподавателей и музыкантов.



С 23 по 26 июня пройдут конкурсные прослушивания участников в номинации «Скрипка». Завершит III международный музыкальный конкурс «Вятское» гала-концерт с участием лауреатов всех четырех номинаций, который пройдет 28 июня на сцене театра имени Федора Волкова.