​На землях лесного фонда Ярославской области в соответствии с указом губернатора Дмитрия Миронова установлен особый противопожарный режим.



– Сохранение лесных ресурсов в условиях летнего пожароопасного периода – главная задача на сегодня, – подчеркнул директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – С учетом того, что причиной возгораний в большинстве случаев является человеческий фактор, введен особый противопожарный режим. На этот период запрещаются посещение лесов, разведение костров, сжигание мусора на землях лесного фонда и выжигание травы на земле, непосредственно примыкающей к лесам, защитным и озеленительным насаждениям.



Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух до четырех тысяч рублей, на должностных лиц – от 15 до 30 тысяч, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 до 40 тысяч, на юридических лиц – от 200 до 400 тысяч рублей.



В случае обнаружения нарушений правил пожарной безопасности, а также возгораний в лесу или рядом с ним необходимо сообщить об этом на горячую линию – 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), по телефонам: (4852) 71-00-75, 112, 01 или через мобильное приложение «Берегите лес».