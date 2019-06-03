​4 июня в актовом зале ГКУ ЯО «Ярдорслужба» состоится встреча, посвященная началу сезона дорожных работ. На вопросы граждан ответят представители органов власти и подрядных организаций, которые в этом году будут заниматься реализацией проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



– Приглашаем к диалогу всех желающих, – сказал директор регионального департамента дорожного хозяйства области Евгений Моисеев. – Мы заинтересованы в сотрудничестве с общественниками, активными жителями, ведь у нас единая цель – хорошие дороги в Ярославской области. Такой формат мы пробуем впервые. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году на трассах региональной собственности будут работать четыре компании. Договоры между ними и государственным заказчиком ГКУ «Ярдорслужба» уже заключены. На встрече каждый сможет задать любые вопросы представителям подрядчиков, нашего департамента и службы заказчика.



Адрес ГКУ ЯО «Ярдорслужба»: Ярославль, улица Ухтомского, 9. Начало мероприятия – в 16.00.



Справка



В 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ярославской области планируется привести в порядок 29 дорог общей протяженностью 111 километров. Стоимость работ составит 3 миллиарда рублей, из которых 1,954 миллиарда – средства федерального бюджета.