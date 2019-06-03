​3 июня в регионе впервые проходит форум «Экологическая безопасность Ярославской области: состояние и перспективы развития», приуроченный к Всероссийскому дню эколога. Участие в нем принимают сотрудники органов власти, члены общественного совета при региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования, представители профильных федеральных структур, муниципальных районов и общественности.



Цель форума – проанализировать результаты работы, проведенной в 2018 году, и обозначить ключевые направления обеспечения экологической безопасности на перспективу.



– Вопросы экологической безопасности и максимальной консолидации сил власти, бизнеса и общества в данном направлении сегодня имеют приоритетное значение для всех регионов нашей страны согласно поручению Президента РФ Владимира Путина и реализации национального проекта «Экология», – отметил заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – Ярославская область по всем главным направлениям реализации нацпроекта находится на передовых позициях. В разы повышена эффективность деятельности Правительства по всем направлениям обеспечения экологической безопасности в регионе. Кроме того, в прошлом году удалось успешно запустить два абсолютно новых направления: создание экологически безопасной системы обращения с отходами, а также по инициативе губернатора Дмитрия Миронова реализацию новой экологической политики. Она стала мощным инструментом синхронизации усилий по самым важным направлениям взаимодействия всех органов власти, надзорных органов, бизнеса и общественности по обеспечению экологической безопасности в регионе.



В рамках форума отмечено, что Ярославская область в вопросах экологической безопасности стоит на передовых позициях в стране, что неоднократно отмечалось на федеральном уровне, в том числе и главой государства Владимиром Путиным. За короткий промежуток времени в регионе удалось добиться серьезных результатов по всем направлениям новой системы обращения с отходами, включая инфраструктуру, создание объектов сортировки и переработки, а также внедрение системы раздельного сбора отходов.



– Проделана огромная работа, но планы еще обширнее. Так, на 2020 – 2021 годы запланирована рекультивация полигона твердых коммунальных отходов в Переславском районе. Мы направили предложение о включении этого объекта в федеральный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология» в Минприроды России, – рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. – В рамках региональной программы планируется создание мусоросортировочных комплексов в Ростовском и Брейтовском районах. Прорабатывается вопрос создания на территории Ярославского района участка компостирования органических отходов, что снизит объемы, поступающие на полигон, на 30 – 35 процентов. В перспективе от технологии компостирования планируется получать инертный техногрунт, применяемый в том числе для пересыпки и рекультивации объектов размещения отходов.



По мнению участников форума, реализация новой экологической политики позволила создать в регионе новую модель конструктивного, деятельного взаимодействия власти с экспертами, общественностью. Она предусматривает открытое обсуждение любых проблемных вопросов и совместную выработку направлений движения. Также налажено эффективное взаимодействие всех уровней власти с предпринимательским сообществом.



– Практически все эксперты, участвовавшие в разработке концепции новой экологической политики, сегодня продолжают тесно взаимодействовать с Правительством региона при ее реализации, – отметил директор Ярославского зоопарка, депутат Ярославской областной Думы, эксперт Теймураз Бараташвили. – Разрабатываются проекты, направленные на перспективу.



На форуме также отмечено, что за год удалось в разы повысить эффективность по выявлению и пресечению нарушений на особо охраняемых природных территориях. В 2018 году проведены комплексные обследования 34 таких объектов, наложено штрафов на сумму более 1,6 миллиона рублей. Продолжаются комплексное экологическое обследование, паспортизация памятников природы Ярославской области регионального значения и выполнение работ по определению границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов на реках Урочь, Нора, Дунайка, Устье протяженностью 355,2 километра.