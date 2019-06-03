​С 1 июня возобновлены регулярные авиарейсы по маршруту Сочи – Ярославль – Сочи.



– Это обусловлено высоким спросом: билеты на южные направление раскупаются очень быстро, – отметила и. о. директора департамента транспорта области Екатерина Галеева. – Мы продолжаем вести переговоры с перевозчиком об увеличении количества рейсов, связывающих Ярославль и курорты Черного моря.



В Сочи из Туношны самолеты будут отправляться по субботам до 21 сентября, время вылета – 18.30. Время в пути – 2 часа 50 минут.



– Мы стараемся делать все для того, чтобы у жителей и гостей области появилась возможность путешествовать с комфортом и тратить на дорогу минимальное количество времени, – отметил генеральный директор аэропорта Евгений Садилов.



Также со 2 июня возобновлены пассажирские рейсы в Симферополь. Они будут осуществляться по воскресеньям до 22 сентября, время вылета – 14.25. Время в пути – 3 часа.



Цена билета в одну сторону в обоих случаях от 5640 рублей с учетом ручной клади до 10 килограммов, без багажа.



Перевозки будет осуществлять компания «RusLine», которая ранее уже работала с ярославским аэропортом.